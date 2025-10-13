Trump ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina. Noul semnal de presiune asupra lui Putin

Donald Trump a lansat un nou avertisment Rusiei, declarând că Statele Unite ar putea trimite Ucrainei rachete Tomahawk dacă războiul nu se încheie curând.

Afirmațiile au fost făcute duminică, la bordul avionului Air Force One, în timpul unei deplasări spre Israel. Președintele american a sugerat că este pregătit să sporească presiunea asupra Moscovei, descriind Tomahawk drept „o armă incredibilă, foarte ofensivă”, adăugând că „Rusia nu are nevoie de asta”.

Trump a vorbit despre posibila livrare de rachete Tomahawk la scurt timp după o convorbire telefonică purtată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit liderului american, discuția a inclus ideea de a folosi aceste arme ca mijloc de descurajare.

„Aș putea spune: dacă acest război nu se încheie, vom trimite Tomahawks”, a declarat Trump reporterilor. „S-ar putea să nu o facem, dar este o opțiune reală. Cred că este potrivit să menționez asta.”

Surse apropiate fostei administrații au explicat că nu există o decizie formală privind o eventuală livrare, dar declarațiile au fost interpretate ca un avertisment direct adresat Kremlinului.

„Rusia nu are nevoie de Tomahawks care să vină din acea direcție”, a adăugat Trump, subliniind că armele respective ar schimba semnificativ dinamica războiului.

Kremlinul a reacționat prompt, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, care a declarat că „tema Tomahawk-urilor provoacă o îngrijorare extremă pentru Rusia”.

Peskov a acuzat Washingtonul că „alimentează conflictul” în loc să sprijine negocierile de pace. Reacția Moscovei a venit după un nou atac asupra rețelei energetice a Ucrainei, parte a campaniei menite să slăbească infrastructura țării înainte de iarnă.

În schimb, Volodimir Zelenski a calificat conversația cu Trump drept „foarte productivă”.

Liderul ucrainean a spus că s-au discutat „măsuri pentru întărirea apărării aeriene, rezilienței și capacităților pe distanțe lungi”.

Într-un interviu pentru postul american Fox News, Zelenski a fost întrebat dacă Trump a aprobat deja livrarea rachetelor Tomahawk.

„Aștept decizia finală a președintelui. Desigur, contăm pe o astfel de hotărâre, dar vom vedea”, a spus el.

O delegație ucraineană este așteptată la Washington în această săptămână pentru noi discuții privind sprijinul militar.

Printre solicitările Kievului se află și rachetele balistice tactice ATACMS, pe lângă Tomahawks, pentru a spori capacitatea de apărare și de atac.

O eventuală decizie de a trimite rachete Tomahawk Ucrainei ar putea schimba cursul conflictului.

Cu o rază de acțiune de sute de kilometri, aceste arme de precizie ar permite lovituri asupra țintelor militare din interiorul Rusiei, o perspectivă considerată inacceptabilă de Kremlin.

„Tomahawks ar fi un nou pas de agresiune”, a afirmat Trump, recunoscând însă că o astfel de măsură ar putea forța Moscova să se implice mai serios în discuțiile de pace.

„Cred că Putin ar arăta bine dacă ar reuși să încheie acest război. Nu va fi bine pentru el dacă nu o face”, a adăugat fostul lider american.

Analiștii politici observă o schimbare de ton în atitudinea lui Trump față de Rusia, după o perioadă în care a pledat pentru concesii reciproce între Moscova și Kiev.

Uniunea Europeană a evitat comentarii directe, dar mai mulți oficiali au subliniat nevoia de „echilibru și responsabilitate” în deciziile legate de livrarea de armament strategic.

Pe fondul acestor evoluții, Tomahawk devine simbolul unei noi etape a războiului — una în care presiunea diplomatică și amenințarea militară se împletesc într-un joc complex al puterii globale.