International

Peskov: Degeaba vrea Trump pacea, Bruxelles și Kiev nu sunt interesate

Peskov: Degeaba vrea Trump pacea, Bruxelles și Kiev nu sunt interesateDmitri Peskov / Sursa foto: Administratia Prezidentiala
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, că președintele SUA Donald Trump își menține intenția de a obține pacea în Ucraina, însă Kievul și Bruxelles-ul nu arată interes pentru dialog. „Partea rusă continuă să afirme că suntem pregătiţi pentru o soluţie paşnică”, a mai spus acesta, la televiziunea publică rusă, potrivit EFE.

Peskov: Rusia este pregătită pentru o soluţie paşnică

„Îl auzim pe Trump insistând asupra necesităţii de a se aşeza la masa negocierilor şi din aceasta concluzionăm că rămâne angajat pentru o soluţie politică. Dar europenii şi regimul de la Kiev arată o lipsă completă de dorinţă de a face ceva în acest sens”, a spus Peskov, la televiziunea publică rusă.

Peskov a afirmat că situația actuală este una foarte „dramatică”, subliniind că „tensiunile sunt alimentate din toate părţile”. „Partea rusă continuă să afirme că suntem pregătiţi pentru o soluţie paşnică”, a mai adăugat acesta.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

Tomahawk provoacă „îngrijorare deosebită” la Kremlin

Referindu-se la posibilitatea ca Ucraina să primească rachete Tomahawk, Peskov a spus că acestea reprezintă o armă puternică, însă nu vor schimba evoluția războiului.

Totodată, el a menționat că, având în vedere posibilitatea ca aceste rachete să fie echipate cu focoase nucleare, serviciile secrete ruse avertizaseră anterior că Ucraina ar putea pregăti o „bombă murdară”.

El a avertizat că posibila livrare de rachete Tomahawk provoacă „îngrijorare deosebită” la Kremlin, declarând: „Imaginaţi-vă, lansează o rachetă cu rază lungă de acţiune şi aceasta zboară spre noi. Ştim că ar putea avea un focos nuclear. Ce ar trebui să creadă Rusia? Experţii militari de cealaltă parte a oceanului trebuie să înţeleagă acest lucru.”

Trump: Vreau să știu ce va face Ucraina cu rachetele

Trump a declarat la începutul săptămânii că vrea să afle cum intenționează Ucraina să folosească rachetele Tomahawk înainte de a aproba livrarea lor, subliniind că nu dorește o escaladare a conflictului cu Rusia.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus acesta, în Biroul Oval.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune între 1.600 și 2.500 km, iar dacă ar ajunge în Ucraina, aproximativ 1.900 de ținte militare ruse ar intra în raza lor, potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

