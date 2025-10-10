Ucraina, fără electricitate în urma unui atac masiv al Rusiei

Rusia a lansat un atac masiv vineri dimineață asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, mai multe zone din Kiev fiind afectate. Oficialii ucraineni au raportat că cel puțin opt persoane au fost rănite, iar alimentarea cu energie electrică și apă a fost perturbată în mai multe regiuni din Kiev.

Oficialii de rang înalt ai Ucrainei au declarat că Rusia utilizează o tactică similară cu cea din anii precedenți, vizând infrastructura energetică înaintea sezonului rece. Atacurile au început la sfârșitul lunii septembrie și au continuat aproape zilnic, vizând centrale electrice, instalații de distribuție a gazelor și alte obiective importante.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a precizat că o mare parte a capitalei se confruntă cu pene de curent și probleme în aprovizionarea cu apă.

Cel puțin opt persoane au fost rănite în atacul de vineri, iar un băiat de șapte ani a murit în Zaporojie, după ce Rusia a vizat și obiective civile și sectorul privat, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov. Videoclipuri difuzate de serviciile de urgență arată pompieri stingând incendii pe șantiere de construcții și escortând locuitorii în zone sigure.

Ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Grynchuk, a afirmat că „sunt luate toate măsurile necesare pentru a minimiza consecinţele negative” ale atacului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Rusia a lansat aproximativ 1.550 de lovituri asupra infrastructurii energetice din regiunile Cernihiv, Sumî și Poltava, dintre care 160 și-au atins ținta.

Zelenski a explicat că apărarea aeriană a reușit să prevină o parte dintre atacurile potențiale, însă amenințarea asupra sectorului energetic rămâne serioasă. Crăciunul trecut, jumătate de milion de gospodării din regiunea Harkov au rămas fără încălzire la temperaturi de doar 3 grade Celsius.