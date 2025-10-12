Kremlinul amenință Moldova, după adoptarea noii strategii militare: Face o greșeală gravă, repetând drumul Ucrainei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția TASS că autoritățile din Republica Moldova „fac o greșeală gravă” prin orientarea proeuropeană și definirea Rusiei drept amenințare.

Reacția Kremlinului vine după ce, la 8 octombrie, guvernul Republicii Moldova a aprobat noua strategie militară a țării până în 2035. Documentul identifică Federația Rusă drept principala amenințare la adresa securității naționale, în contextul războiului din Ucraina și al prezenței trupelor ruse în regiunea transnistreană.

Printre riscurile menționate se află „continuarea invaziei ruse în Ucraina” și posibilitatea extinderii controlului Moscovei asupra unor teritorii ucrainene care ar putea ajunge la frontierele Moldovei, creând astfel un „coridor terestru” către Transnistria.

Comentând decizia autorităților de la Chișinău, Dmitri Peskov a declarat pentru agenția de stat TASS că Republica Moldova „urmează o direcție de confruntare” față de Moscova.

„Aceasta este o continuare a unei linii neprietenoase față de țara noastră. Din punctul nostru de vedere, actuala conducere moldovenească face o greșeală gravă. Ei cred că apropierea de Europa presupune antagonizarea completă a Rusiei. Această greșeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat”, a spus Peskov, făcând aluzie la Ucraina.

Reprezentantul Kremlinului a afirmat, de asemenea, că actuala conducere de la Chișinău „se agață de putere” și „nu se dă în lături de la nimic pentru a o menține”.

„Atâta timp cât autoritățile moldovenești se agață cu disperare de putere, încercând să o păstreze, ele nu se dau în lături de la nimic în alegeri pentru a se menține la putere”, a declarat Peskov.

El a adăugat că Moscova „nu poate decât să regrete” direcția pe care Chișinăul a ales-o în relația cu Rusia.

Declarațiile Kremlinului vin la scurt timp după alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, și-a păstrat majoritatea parlamentară, obținând 55 de mandate din totalul de 101.

Opoziția a contestat rezultatele, invocând presupuse nereguli în procesul de vot. În același timp, autoritățile moldovene au acuzat o implicare rusă masivă în campania electorală, aspect confirmat și de observatorii internaționali.