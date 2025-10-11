KGB din Belarus voia informațiile secrete deținute de Alexandru Bălan. Detalii exclusive din operațiunea de prinderea spionului moldovean, fost adjunct al SIS

Exclusiv EVZ despre Cazul Alexandru Bălan. DIICOT a propus la 10 septembrie 2025 arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Alexandru Bălan, cetățean român și al R. Moldova, cercetat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Pe 5 octombrie a fost prelungită măsura arestării preventive de către Curtea de Apel.

Potrivit documentelor consultate de EVZ, cauza a pornit de la o unui serviciu de informații. O sesizare a SRI, care semnala implicarea lui Bălan în divulgarea neautorizată de informații secrete de stat unor reprezentanți ai unor puteri străine, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.

Potrivit informațiilor obținute de EVZ, Alexandru Bălan a fost șef al Direcției Generale Contraspionaj și ulterior director adjunct al SIS Republica Moldova, numit prin Decretul prezidențial nr. 1966/17.03.2016. Bălan a participat în perioada 2015–2017 la acțiuni de cooperare instituțională cu SRI.

În acest context, Bălan ar fi intrat în posesia unor informații clasificate privind acțiunile de contraspionaj întreprinse împotriva serviciilor de infromații din Federația Rusă. Inclusiv proiecții ofensive asupra serviciilor secrete ruse, a căror divulgare „poate aduce atingere intereselor naționale de securitate”.

Cum s-a documentat trădarea, cu ajutorul serviciilor cehe și maghiare.

Alexandru Bălan a fost urmărit când a avut două întâlniri clandestine la Budapesta, la finalul lunii mai 2024 și aprilie 2025, cu persoane identificate ca fiind ofițeri ai KGB din Belarus. Persoanele sunt identificate cu nume și prenume, dar din motive care țin de caracterul special al anchetei, nu le divulgăm.

Autoritățile cehe au confirmat statutul diplomatic al lui unei dintre acestea și declararea sa oficială ca reprezentant KGB Belarus în Cehia, precum și cazările repetate ale acestor persoane la un hotel din Praga. Numai că ofițerii KGB din Belarus, aflați în misiune în Praga, cu acoperire diplomatică sau nu, au decis să folosească Budapesta ca loc de întâlnire cu Alexandru Bălan. Mizând pe faptul căm deplasările în Spațiul Schengen nu sunt monitorizate. Se pare că s-au înșelat, deși operațiunea descrisă a fost complicată.

Serviciul maghiar de informații a urmărit și documentat deplasările, cazări plătite de fiecare dată cu cash, cu pașapoarte diplomatice . Este menționată o întâlnire conspirativă din mai 2024, într-o locuință rezervată de Alexandru Bălan prin AirBnb, folosind date fictive.

În aprilie 2025, Bălan intră în România prin PTF Albița, apoi trece în Ungaria, închiriază un apartament cu ajutorul Booking.com, folosind un nume fals: Alex Belan. Comunică cu precauție folosind în mod repetat rețele Wi-Fi publice pentru apeluri.

Are loc întâlnirea cu grupul KGB din Belarus, unul din ei urcă în apartament, alături de Alexandru Bălan. Petrec împreună 11 ore și apoi, a doua zi, 6 ore în imobilul unde stă Bălan, timp în care acesta nu părăsește apartamentul. Ulterior, Bălan efectuează schimburi valutare a unor sume importante, pe care le schimbă în bancnote mai mari, pentru a le transporta mai ușor. Acest fapt interpretat ca remunerarea informațiilor furnizate.

Nu este prima și singura întâlnire a fostului șef al Contraspionajului din Republica Moldova cu KGB, fiind doar un exemplu. În următoarele zile vom aduce noi elemente, pe măsura consultării documentelor.

La 05.09.2025 se emite mandat de aducere, ulterior se autorizează accesul la sisteme informatice, fiind ridicate din locuința sa și alte locații numeroase dispozitive electronice. Unele din ele erau ascunse în pungă Faraday, greu de detectat, majoritatea sunt criptate.

La 09.09.2025, Bălan este reținut 24 de ore. Potrivit art. 412 alin. 2 C. pen., tentativa include și „luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunii”, DIICOT argumentând că ansamblul deplasărilor, întâlnirilor conspirative, folosirii identităților parțial fictive, contrafilajului și schimburilor valutare conturează suspiciunea rezonabilă de tentativă la trădare. În baza art. 202 și 223 C. pr. pen., procurorii DIICOT au cerut arestarea, invocând: gravitatea faptei (infracțiune contra securității naționale), durata (mai 2024–aprilie 2025), contextul internațional „dinamic și impredictibil”, rezonanța socială și riscurile de influențare a probelor și reiterare.

Alexandru Bălan beneficiază de prezumția de nevinovăție. El a fost asistat de avocați în faza de cercetare și a Curții de Apel București și a refuzat să dea vreo declarație la prezentarea acuzației.