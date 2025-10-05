Alexandru Bălan, fost adjunct al SIS Moldova, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv.

Potrivit hotărârii, instanța a admis propunerea formulată de DIICOT, care instrumentează dosarul privind presupuse fapte de criminalitate informatică și terorism, în care Bălan este inculpat. Decizia nu este definitivă, iar avocatul inculpatului a depus contestație, urmând ca aceasta să fie soluționată de o instanță superioară.

Pe 3 octombrie, Curtea de Apel București a revenit asupra unei erori materiale din minuta pronunțată în 2 octombrie 2025, corectând termenul final al prelungirii arestului preventiv de la 9 noiembrie la 8 noiembrie 2025. Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus menționarea acestei rectificări în finalul încheierii anterioare, conform articolului 278 din Codul de procedură penală.

Prelungirea arestului preventiv s-a făcut în temeiul articolelor 234 și 236 din Codul de procedură penală, care permit extinderea duratei măsurii atunci când există indicii temeinice că libertatea inculpatului ar putea periclita buna desfășurare a anchetei sau ordinea publică. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, potrivit art. 275 alin. 3 C.proc.pen.

Alexandru Bălan, fost ofițer de rang înalt al SIS Moldova, a fost reținut anterior de autoritățile române în cadrul unei anchete DIICOT care vizează infracțiuni informatice cu posibile conexiuni internaționale.

Potrivit surselor judiciare, ancheta DIICOT vizează o rețea complexă de accesări neautorizate de sisteme informatice și transferuri ilegale de date clasificate între Republica Moldova și România. Procurorii susțin că, în perioada în care a activat în conducerea SIS, Alexandru Bălan ar fi coordonat o serie de operațiuni clandestine de colectare de informații sensibile, unele dintre ele vizând infrastructura critică din România.

Anchetatorii suspectează, de asemenea, existența unor legături cu grupări informatic-criminale din spațiul est-european, prin intermediul cărora ar fi fost realizate atacuri cibernetice asupra unor instituții publice și entități financiare. Dosarul, aflat în fază incipientă, este instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și criminalității informatice a DIICOT, în cooperare cu serviciile de informații române și parteneri internaționali.

Ancheta este în curs, iar până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Decizia Curții de Apel, aici