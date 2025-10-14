Ml5 a lansat un avertisment privind infiltrarea rusă şi chineză printre politicienii britanici

Agenția britanică de informații interne MI5 a emis luni un rar avertisment public, informând membrii parlamentului că sunt ținte directe ale unor operațiuni de influență străină menite să submineze democrația Regatului Unit. Avertismentul vine după abandonarea unui proces de spionaj împotriva a doi britanici acuzați că au furnizat informații Republicii Populare Chineze. MI5 avertizează politicienii britanici asupra unei campanii de spionaj orchestrate de China, Rusia și Iran, desfășurată prin manipulare, atacuri cibernetice și donații politice

Potrivit MI5, spioni străini încearcă să obțină informații sensibile prin manipulare, donații politice și atacuri cibernetice sofisticate. În mesajul publicat luni, agenția a cerut parlamentarilor și personalului acestora să manifeste o atenție sporită față de posibile tentative de infiltrare și să raporteze orice comportament suspect.

Ken McCallum, directorul general al Ml5, a subliniat că aceste activități „nu doar amenință securitatea pe termen scurt, ci subminează fundamentele suveranității britanice”. El a recomandat politicienilor să fie vigilenți față de persoane care încearcă să stabilească legături neobișnuit de apropiate, să solicite întâlniri private frecvente sau să ofere ajutor ori sprijin nejustificat.

Ambasada Chinei la Londra a negat categoric implicarea în activități de spionaj, declarând că „acuzațiile privind instruirea unor cetățeni britanici pentru furtul de informații secrete sunt complet fabricate și reprezintă o calomnie răuvoitoare”.Oficialii britanici insistă că au dovezi clare privind tentativele continue ale unor state străine de a influența decizii politice.

De când a preluat funcția, premierul britanic Keir Starmer a încercat să îmbunătățească relațiile cu China, dar acuzațiile de spionaj dintre Londra și Beijing au continuat, în timp ce serviciile de securitate britanice avertizează că China încearcă să se infiltreze în mediul politic și de afaceri al țării.

În ianuarie 2022, agenția a acuzat-o pe avocata Christine Lee că ar fi acționat în numele Partidului Comunist Chinez pentru a influența parlamentari britanici prin donații financiare.

Avertismentul a fost trimis parlamentarilor de președintele Camerei Comunelor, care a explicat că Ml5 a descoperit că Christine Lee ar fi direcționat donații către politicieni britanici și candidați la funcții publice în numele unor cetățeni străini din Hong Kong și China.

Deși Lee a dat ulterior în judecată MI5 pentru a-și reabilita numele, instanța i-a respins acțiunea