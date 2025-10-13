Germania și Marea Britanie își reafirmă prietenia. Vizită de stat în decembrie

Regele Charles al III-lea îl va primi într-o vizită de stat pe președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, la Castelul Windsor, în perioada 3–5 decembrie, potrivit politico.ue.

Potrivit unui anunț făcut luni de Palatul Buckingham, aceasta va fi prima vizită de stat a unui președinte german în Marea Britanie din ultimii 27 de ani, subliniind importanța relațiilor bilaterale dintre Londra și Berlin.

Vizita de stat va avea loc în contextul unui an marcat de intensificarea contactelor diplomatice între Regatul Unit și Germania.

Conform Palatului Buckingham, Regele Charles și Regina Camilla îi vor primi pe președintele Frank-Walter Steinmeier și pe soția sa, Elke Büdenbender, la reședința regală din Windsor.

Evenimentul reprezintă o continuare firească a schimburilor bilaterale, după ce monarhul britanic a efectuat în martie 2023 prima sa vizită de stat ca rege în Germania.

În discursul său din Bundestag, Charles a afirmat atunci:

„Doresc să reînnoiesc legământul de prietenie dintre națiunile noastre”

Programul vizitei va include o ceremonie oficială de primire, un banchet de stat la Castelul Windsor și întâlniri cu premierul Keir Starmer.

Surse de la Londra au indicat că întrevederile vor aborda teme legate de securitatea europeană, economia verde și colaborarea în domeniul cercetării științifice.

În iulie, Londra și Berlin au semnat un amplu tratat de prietenie, care prevede cooperare sporită în domeniul apărării și un angajament reciproc de sprijin în cazul unui atac armat.

🇬🇧🇩🇪 The President of Germany, accompanied by Frau Büdenbender, will pay a State Visit to the United Kingdom, hosted by His Majesty The King, from Wednesday 3rd December to Friday 5th December. pic.twitter.com/MtTpuxJbiG — The Royal Family (@RoyalFamily) October 13, 2025

Regele Charles a găzduit anul acesta alte două vizite de stat – cea a președintelui francez Emmanuel Macron, în iulie, și a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în septembrie.

Analizatorii politici consideră că această vizită de stat consolidează poziția Regatului Unit ca actor diplomatic activ în Europa, chiar și în afara Uniunii Europene.

Potrivit specialiștilor, întâlnirea dintre Regele Charles și președintele Steinmeier ar putea contribui la aprofundarea cooperării în domenii precum schimbările climatice și securitatea energetică.

Experții din Germania subliniază, de asemenea, că monarhul britanic a devenit „un simbol al continuității și stabilității în relațiile europene”. În cuvintele unui consilier diplomatic german:

„Vizitele de stat nu sunt doar ceremonii, ci momente în care se pot reconfigura alianțe”

Pe termen lung, vizita de la Windsor este văzută ca un semnal al încrederii reciproce dintre cele două națiuni.

Ea reflectă dorința comună de a menține un dialog constant, bazat pe valori democratice și interese comune, într-un context geopolitic în continuă schimbare.