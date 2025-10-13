Taiwan, neafectat de restricțiile impuse de R.P. Chineză

Ministerul Economiei din Taiwan a declarat duminică că noile restricții chineze privind exportul de metale rare nu vor afecta semnificativ sectorul local al semiconductorilor, întrucât materialele vizate nu coincid cu cele folosite în producția cipurilor, potrivit Reuters.

Noile restricții anunțate de China comunistă joi extind controlul asupra exporturilor de metale rare, adăugând cinci elemente suplimentare și impunând cerințe stricte pentru companiile din sectorul tehnologic.

Ministerul Economiei din Taiwan a explicat, într-un comunicat oficial, că metalele incluse în interdicție nu se suprapun cu cele necesare fabricării semiconductorilor, ceea ce înseamnă că lanțul de producție al cipurilor nu este direct afectat.

Autoritățile de la Taipei au subliniat că Taiwanul își aproviziona anterior materialele esențiale din Europa, Statele Unite și Japonia, astfel încât dependența de exporturile chineze este limitată. Această declarație vine în contextul în care Beijingul încearcă să își consolideze poziția strategică înainte de întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Xi Jinping.

Cu toate acestea, Ministerul Economiei a explicat că extinderea controalelor Chinei asupra exporturilor de metale rare ar putea afecta fluxurile globale de aprovizionare pentru produse precum vehiculele electrice și dronele, subliniind necesitatea unei monitorizări atente a evoluției situației.

Anterior, Beijingul a motivat noile restricții asupra exporturilor de metale rare și echipamente prin „temeri legate de folosirea militară” a acestor resurse, într-un context de „conflicte armate frecvente” la nivel mondial.

Președintele Taiwanului, William Lai, a anunțat că insula va construi un sistem de apărare aeriană în formă de cupolă pentru a se proteja împotriva „amenințărilor ostile”. Decizia vine la scurt timp după ce guvernul taiwanez a atras atenția asupra consolidării capacității militare a Chinei de a ataca insula.