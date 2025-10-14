Trump și Zelenski vor discuta despre sprijinul militar, vineri, la Washington

Președintele american Donald Trump a anunțat o întâlnire oficială cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, programată pentru vineri.

Evenimentul marchează o nouă etapă în relațiile dintre cele două state, într-un moment în care Washingtonul și Kievul discută despre sprijin militar și perspectivele unei posibile păci cu Rusia.

Potrivit unui oficial ucrainean citat de Politico, întâlnirea a fost confirmată luni.

Întâlnirea de vineri dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski are loc pe fondul unei dinamici schimbătoare în politica externă a Statelor Unite față de Ucraina.

Conform surselor diplomatice, liderii celor două țări au discutat recent, într-o convorbire telefonică, posibilitatea ca Ucraina să achiziționeze rachete Tomahawk pentru a-și consolida capacitatea de a lovi ținte militare pe teritoriul rus.

Este o propunere pe care, anterior, președintele american o respinsese din teama de escaladare a conflictului, aflat deja în al patrulea an.

Această deschidere recentă marchează o schimbare de ton după lunile de tensiune care au urmat confruntării publice dintre cei doi lideri, în februarie, la Casa Albă. În timpul acelei întâlniri, Trump și vicepreședintele său, JD Vance, l-au criticat pe Zelenski pentru lipsa de recunoștință față de sprijinul financiar și militar oferit de Statele Unite.

De atunci, atmosfera s-a îmbunătățit vizibil, iar declarațiile recente indică o apropiere politică tot mai evidentă.

Donald Trump a renunțat treptat la strategia de apropiere față de Vladimir Putin, strategie menită inițial să aducă Rusia la masa negocierilor.

Într-o postare pe platforma Truth Social, în luna septembrie, liderul american a afirmat că Ucraina are șanse reale de a-și recâștiga teritoriile pierdute, adăugând că Rusia începe să pară un „tigru de hârtie”.

Tot atunci, Trump a numit pentru prima dată Rusia „agresorul” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Reacțiile la Washington și în capitalele europene au fost prudente. Mai mulți oficiali din Uniunea Europeană au salutat „tonul mai echilibrat” al președintelui american, însă au subliniat că o eventuală furnizare de rachete cu rază lungă către Kiev ar putea complica eforturile diplomatice.

„Sprijinul militar trebuie să meargă mână în mână cu eforturile pentru pace”, a declarat un diplomat european, citat de Reuters.

Într-un interviu acordat duminică postului Fox News, Volodimir Zelenski a sugerat că reușita lui Trump în obținerea unei încetări a focului în Gaza i-a oferit „un motiv suplimentar de optimism” privind posibilitatea unei soluții similare în Europa de Est.

I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today's conversation was also very productive. Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Liderul ucrainean a adăugat că o mediere americană ar putea deschide calea către negocieri reale între Kiev și Moscova.

„Dacă președintele Trump va reuși acest lucru, sper din tot sufletul — și Dumnezeu să-l binecuvânteze pentru asta — atunci, desigur, îl vom nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace și vom fi mândri să-l felicităm”, a declarat Zelenski, potrivit traducerii oficiale.

Pentru moment, discuțiile dintre cele două state rămân concentrate pe sprijinul logistic și pe viitorul parteneriatului strategic.

Totuși, analiștii politici consideră că o eventuală implicare directă a Washingtonului în negocierile de pace ar putea redefini poziția Ucrainei pe scena internațională și ar schimba echilibrul geopolitic din regiune.