SUA cere Japoniei să oprescă achizițiile de energie din Rusia

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, a declarat miercuri, într-o postare pe X, că Statele Unite cer Japoniei să înceteze importurile de energie din Rusia, la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat oprirea achizițiilor de petrol rusesc de către India.

Scott Bessent a precizat într-o postare pe X că s-a întâlnit cu ministrul japonez al Finanțelor, Katsunobu Kato, în timpul vizitei acestuia la Washington, unde i-a transmis „așteptarea guvernului american ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”.

Japonia, săracă în resurse naturale, depinde masiv de importuri de petrol și gaze. În 2023, arhipelagul a cheltuit 582 de miliarde de yeni (aproximativ 3,3 miliarde de euro) pentru importul de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, o sumă cu circa 56% mai mare decât în 2021, potrivit datelor vamale oficiale.

Rusia a furnizat 8,9% din GNL-ul japonez, poziționându-se pe locul trei după Australia (42,6%) și Malaezia (15%).

Întrebat despre solicitarea americană, Kato a răspuns: „Prefer să mă abțin de la a comenta declarațiile altor miniștri”, adăugând că Japonia este „hotărâtă să facă tot posibilul pentru a ajunge la pace în Ucraina, colaborând cu celelalte țări din G7”.

Pe lângă subiectul energetic, Bessent și Kato au discutat și despre mobilizarea investițiilor strategice japoneze în Statele Unite în acordul comercial și de investiții dintre cele două țări. În schimbul acordului încheiat în iulie, care reducea suprataxele vamale pentru Japonia, Washingtonul solicită investiții de 550 de miliarde de dolari pe teritoriul american.

Câteva ore înainte, Donald Trump a anunțat că premierul indian, Narendra Modi, i-a promis că India va înceta să mai cumpere petrol de la Rusia. „Eram nemulțumit că India cumpăra petrol, iar astăzi mi-a asigurat că nu vor mai cumpăra petrol de la Rusia. Este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă același lucru”, a declarat Trump în Biroul Oval.

Președintele american a impus pe 27 august o taxă de 50% asupra exporturilor indiene ca represalii pentru achizițiile de petrol rusesc, considerând că acestea susțin războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina. Statele Unite reprezintă principalul partener comercial al Indiei.