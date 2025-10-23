Trump impune sancțiuni giganților petrolieri Rosneft și Lukoil

Guvernul Statelor Unite a anunțat miercuri impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, într-o încercare de a exercita presiune asupra conducerii de la Moscova pentru a negocia un acord de pace în războiul din Ucraina.

Sancțiunile reprezintă o schimbare semnificativă în politica administrației Donald Trump, care până acum evitase să aplice penalități directe asupra sectorului energetic rus.

Noile măsuri vizează blocarea activelor Rosneft și Lukoil și interdicția de a utiliza dolarul american în tranzacțiile internaționale.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, aceste companii „finanțează mașinăria de război a Kremlinului”.

Într-o declarație oficială, președintele Donald Trump a afirmat:

„Am simțit pur și simplu că era momentul. Am așteptat destul de mult.”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a adăugat:

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere ruse, care finanțează mașinăria de război a Kremlinului.”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că a decis introducerea de noi restricții economice împotriva Moscovei.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar ele nu duc nicăieri. Pur și simplu nu duc nicăieri”, a spus Trump, explicând contextul în care a fost luată decizia.

Sancțiunile anunțate prevăd blocarea activelor și interzicerea tranzacțiilor în dolari pentru Rosneft și Lukoil.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat că măsura a fost necesară din cauza refuzului Rusiei de a opri conflictul.

Rosneft și Lukoil exportă împreună aproximativ 3,1 milioane de barili de petrol pe zi, reprezentând aproape jumătate din producția totală a Rusiei și circa 6% din oferta globală de petrol, potrivit estimărilor guvernului britanic.

Principalele piețe de export pentru aceste companii sunt China, India și Turcia, iar Washingtonul a îndemnat aceste state să reducă importurile de țiței rusesc.

Conflictul din Ucraina, început în februarie 2022, a generat numeroase pachete de sancțiuni occidentale. Vizarea Rosneft și Lukoil reprezintă însă prima decizie de asemenea amploare în timpul actualului mandat al președintelui Trump.

Reacțiile internaționale au fost imediate. Liderii europeni au salutat mișcarea Washingtonului, iar Comisia Europeană a confirmat pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care include interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia.

În replică, Ministerul rus de Externe a avertizat că măsura ar putea „afecta securitatea energetică globală” și „complica dialogul de pace”.