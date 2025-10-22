De ce vrea Zelenski Tomahawk. „Linia frontului poate stimula diplomația”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți că decizia președintelui american Donald Trump de a nu trimite rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina a diminuat interesul Rusiei de a se angaja în negocieri care ar putea conduce la încheierea conflictului din estul Europei, potrivit The Hill.

„Linia frontului poate stimula diplomația. În schimb, Rusia continuă să facă tot posibilul pentru a se sustrage negocierilor, iar de îndată ce problema capacităților noastre cu rază lungă de acțiune a devenit mai puțin imediată, interesul Rusiei pentru diplomație a scăzut aproape automat”, a declarat Zelenski în cadrul discursului său video zilnic. „Acest lucru indică faptul că tocmai această problemă — problema capacităților noastre de lovire profundă — ar putea deține cheia indispensabilă a păcii.”

Zelenski s-a întâlnit cu Trump vineri la Washington, iar liderul ucrainean a descris întâlnirea drept una „pozitivă”, chiar dacă nu a reușit să obțină un angajament din partea SUA pentru trimiterea munițiilor puternice, care au o rază de aproximativ 1.600 de kilometri, în funcție de variantă.

„Nu este ușor pentru noi să dăm … vorbim despre un număr masiv de arme foarte puternice”, a spus președintele Trump vineri, cu câteva minute înainte de întâlnirea privată cu Zelenski. „Deci, acesta este unul dintre subiectele despre care vom discuta, sperăm că nu vor avea nevoie de ele, sperăm că vom putea încheia războiul fără a ne gândi la Tomahawk-uri”, a adăugat Trump.

Rachetele Tomahawk sunt concepute să zboare la viteze subsonice mari și la altitudini joase pentru a evita radarul, oferind Ucrainei o capacitate sporită de a lovi puncte militare și facilități energetice rusești adânc în teritoriu.

Marți, Zelenski a subliniat din nou importanța acestor rachete, adăugând că este tipul de armament pe care Rusia îl ia „în serios”.

„Cu cât Ucraina are o rază de acțiune mai mare, cu atât Rusia este mai dispusă să pună capăt războiului. Aceste săptămâni au confirmat acest lucru. Discuția despre Tomahawk-uri s-a dovedit a fi o investiție majoră în diplomație — am forțat Rusia să dezvăluie că Tomahawk-urile sunt exact cartea pe care o iau în serios”, a spus Zelenski. „Vom continua să discutăm cu europenii și americanii despre capacitățile cu rază lungă de acțiune. Apărarea aeriană rămâne, desigur, prioritatea principală”, a adăugat liderul ucrainean.

Duminică, Zelenski a anunțat că SUA și Ucraina finalizează un acord pe termen lung prin care Kievul va primi 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot.

Trump continuă eforturile pentru a contribui la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, care durează de aproximativ trei ani și jumătate. Președintele american a declarat săptămâna trecută că se așteaptă să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin „în două săptămâni sau cam așa ceva”.

Totuși, un oficial de la Casa Albă, care a dorit să rămână anonim, a declarat că nu există planuri ca Trump să se întâlnească cu Putin „în viitorul imediat”, după o convorbire între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pe care oficialul a considerat-o „productivă”.