Nou incident Rusia-NATO. Lituania anunță că două avioane Sukhoi au intrat în spațiul său aerian

Ministerul de Externe al Lituaniei a anunțat joi că a convocat un diplomat rus pentru a protesta față de o presupusă incursiune a două aeronave militare ruse în spațiul aerian al țării.

Potrivit autorităților lituaniene, avioanele ar fi pătruns aproximativ 700 de metri pe teritoriul său, în cursul unor manevre de realimentare în aer.

Ministerul lituanian al Apărării a transmis că un avion de vânătoare Sukhoi SU-30 și un avion cisternă IL-78, provenite din enclava rusă Kaliningrad, „au traversat spațiul aerian al Lituaniei pe o distanță de 700 de metri (aproximativ 2.300 de picioare) și l-au părăsit după 18 secunde”.

Conform aceleiași surse, zborul ar fi avut loc „probabil în timpul unui antrenament de realimentare în aer”.

După detectarea aeronavelor, forțele NATO responsabile de misiunile de poliție aeriană în regiunea baltică au intervenit.

Două avioane Typhoon Eurofighter aparținând forțelor aeriene spaniole au fost ridicate pentru a intercepta aeronavele ruse.

Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius a informat că a convocat însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a transmite o notă oficială de protest.

„Lituania a emis un protest ferm și a cerut Rusiei să explice imediat motivele încălcării spațiului aerian lituanian”, se arată în comunicatul ministerului.

Totodată, autoritățile lituaniene au cerut Federației Ruse „să ia toate măsurile necesare pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente în viitor”.

Ministerul rus al Apărării a negat informațiile venite de la Vilnius, afirmând că aeronavele ruse „au efectuat zborurile în strictă conformitate cu regulile de utilizare a spațiului aerian deasupra teritoriului rus”.

Two Russian aircraft, a Su-30 and an Il-78, violated Lithuanian airspace from the Kaliningrad region, flying about 700 meters deep for 18 seconds. NATO Typhoons from Spain were scrambled in response and are now patrolling the area. President Nausėda called it a blatant breach of… pic.twitter.com/z5MH9XlGv5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Potrivit unei declarații publicate pe canalul oficial al instituției de pe Telegram, „aeronavele nu s-au abătut de la traseul stabilit și nu au încălcat granițele altor state”.

Statele baltice – Lituania, Letonia și Estonia – sunt membre NATO și susțin în mod constant Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia în 2022.

Acestea se învecinează fie cu Rusia, fie cu aliatul său Belarus, iar autoritățile din regiune au raportat în mod repetat incidente similare implicând aeronave sau drone ruse.

În luna septembrie 2025, trei avioane rusești MiG-31 au fost semnalate în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, timp de aproximativ 12 minute.

Ca urmare, guvernul de la Tallinn a solicitat o ședință extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU și a invocat Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membri.

Deși Alianța Nord-Atlantică nu a emis imediat un comunicat referitor la incidentul din 24 octombrie, surse diplomatice citate de presa europeană au confirmat că misiunea de poliție aeriană a fost activată conform procedurilor standard.

NATO menține permanent în țările baltice aeronave de interceptare ale statelor membre, pentru a asigura protecția spațiului aerian al Alianței.