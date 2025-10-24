International Breaking news

Nou incident Rusia-NATO. Lituania anunță că două avioane Sukhoi au intrat în spațiul său aerian

Comentează știrea
Nou incident Rusia-NATO. Lituania anunță că două avioane Sukhoi au intrat în spațiul său aerianSuhoi / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ministerul de Externe al Lituaniei a anunțat joi că a convocat un diplomat rus pentru a protesta față de o presupusă incursiune a două aeronave militare ruse în spațiul aerian al țării.

Potrivit autorităților lituaniene, avioanele ar fi pătruns aproximativ 700 de metri pe teritoriul său, în cursul unor manevre de realimentare în aer.

Un aion de vânătoare și un avion cisternă au traversat Lituania

Ministerul lituanian al Apărării a transmis că un avion de vânătoare Sukhoi SU-30 și un avion cisternă IL-78, provenite din enclava rusă Kaliningrad, „au traversat spațiul aerian al Lituaniei pe o distanță de 700 de metri (aproximativ 2.300 de picioare) și l-au părăsit după 18 secunde”.

Conform aceleiași surse, zborul ar fi avut loc „probabil în timpul unui antrenament de realimentare în aer”.

România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite
Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite

După detectarea aeronavelor, forțele NATO responsabile de misiunile de poliție aeriană în regiunea baltică au intervenit.

Două avioane Typhoon Eurofighter aparținând forțelor aeriene spaniole au fost ridicate pentru a intercepta aeronavele ruse.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe de la Vilnius

Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius a informat că a convocat însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a transmite o notă oficială de protest.

„Lituania a emis un protest ferm și a cerut Rusiei să explice imediat motivele încălcării spațiului aerian lituanian”, se arată în comunicatul ministerului.

Totodată, autoritățile lituaniene au cerut Federației Ruse „să ia toate măsurile necesare pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente în viitor”.

Ministerul rus al Apărării, neagă acuzațiile aduse de Vilnius

Ministerul rus al Apărării a negat informațiile venite de la Vilnius, afirmând că aeronavele ruse „au efectuat zborurile în strictă conformitate cu regulile de utilizare a spațiului aerian deasupra teritoriului rus”.

Potrivit unei declarații publicate pe canalul oficial al instituției de pe Telegram, „aeronavele nu s-au abătut de la traseul stabilit și nu au încălcat granițele altor state”.

Context regional tensionat

Statele baltice – Lituania, Letonia și Estonia – sunt membre NATO și susțin în mod constant Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia în 2022.

Acestea se învecinează fie cu Rusia, fie cu aliatul său Belarus, iar autoritățile din regiune au raportat în mod repetat incidente similare implicând aeronave sau drone ruse.

În luna septembrie 2025, trei avioane rusești MiG-31 au fost semnalate în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, timp de aproximativ 12 minute.

Ca urmare, guvernul de la Tallinn a solicitat o ședință extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU și a invocat Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membri.

Poziția oficială a NATO

Deși Alianța Nord-Atlantică nu a emis imediat un comunicat referitor la incidentul din 24 octombrie, surse diplomatice citate de presa europeană au confirmat că misiunea de poliție aeriană a fost activată conform procedurilor standard.

NATO menține permanent în țările baltice aeronave de interceptare ale statelor membre, pentru a asigura protecția spațiului aerian al Alianței.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:09 - Negocierile comerciale dintre SUA și Canada, oprite din cauza unui deepfake
08:59 - Salata de varză roșie la borcan. Ingredientul care o păstrează crocantă toată iarna
08:53 - România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
08:46 - Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite
08:41 - România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român „spolierea tăcută”
08:31 - Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia Express

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale