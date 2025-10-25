Piața imobiliară, un butoi cu pulbere. Evoluția prețurilor apartamentelor din marile orașe

Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 - septembrie 2025, în timp ce apartamentele din București s-au scumpit cu 70%, arată o analiză Storia. Dintre marile orașe ale țării, Timișoara a înregistrat cel mai lent ritm de creștere a prețurilor, cu o majorare de 53%.

În ultimii șase ani, prețurile medii ale apartamentelor au crescut în toate orașele importante ale României, însă aceste creșteri au fost diferite de la un oraș la altul, influențate atât de evoluția economiei naționale, cât și de factori locali specifici.

Analiza se bazează pe datele publicate între septembrie 2019 și septembrie 2025 pe platforma imobiliară Storia și include atât apartamente noi, cât și cele de pe piața secundară, cu una, două, trei sau patru camere.

În intervalul 2019–2022, Brașovul a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a prețurilor medii, de la 1.083 la 1.650 de euro pe metru pătrat, echivalentul unei majorări de 52%.

Creșteri importante au fost înregistrate și în Cluj-Napoca, Sibiu și Arad, toate peste 45%, în timp ce Oradea a avut o creștere de aproape 37%, iar Craiova de circa 32%.

Bucureștiul a avut o creștere de 30%, prețul mediu ajungând de la 1.187 la 1.548 de euro pe metru pătrat. În schimb, doar trei orașe mari au depășit pragul de 30%: Iași (29%), Constanța (28%) și Timișoara (20%).

Intervalul septembrie 2019 – septembrie 2022 a fost puternic influențat de pandemia de Covid-19, care a impus restricții de circulație și a schimbat semnificativ comportamentul cumpărătorilor de locuințe.

„Introducerea conceptului de telemuncă începând din martie 2020 în numeroase domenii de activitate în care acest lucru a fost posibil a determinat populația să acorde o atenție mai mare confortului din propria locuință. Pe de o parte, unele familii au decis atunci să se mute în locuințe mai spațioase pentru a putea amenaja un spațiu dedicat muncii, în timp ce alte familii au preferat inclusiv să se mute de la apartamentele din orașe în case situate preponderent la periferia marilor orașe, pentru a beneficia de curte și mai mult spațiu verde”, a explicat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Perioada septembrie 2022 – septembrie 2025 a adus creșteri în toate marile orașe ale României, însă ritmul a fost diferit de la un oraș la altul, unele înregistrând creșteri procentuale mai mari decât în intervalul precedent de trei ani.

Bucureștiul a rămas singurul oraș în care majorarea procentuală a fost similară cu cea din perioada 2019–2022, prețurile crescând cu 30% în Capitală, de la 1.548 la 2.017 euro pe metru pătrat.

În schimb, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în două orașe turistice importante: Constanța (+43%) și Sibiu (+40%). În septembrie 2025, prețul mediu în Constanța a ajuns la 2.257 euro pe metru pătrat, plasând orașul pe locul al doilea la nivel național, după Cluj-Napoca, depășind Brașovul (2.203 euro) și Bucureștiul (2.017 euro).

Creșteri semnificative au avut loc și în Craiova și Oradea (38% fiecare) și Iași (+35%), în timp ce Brașovul a consemnat o majorare de 34%, ajungând la 2.203 euro pe metru pătrat. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România, cu o creștere medie de 32% în ultimii trei ani, până la 3.175 euro pe metru pătrat. La polul opus, Timișoara (+28%) și Arad (+24%) au înregistrat cele mai mici creșteri procentuale dintre orașele analizate.

Din punct de vedere economic, această perioadă a fost marcată de inflație ridicată și creșterea dobânzilor la creditele ipotecare. Inflația anuală a atins un maxim de 17% în noiembrie 2022, scăzând apoi sub 10% după septembrie 2023, pentru ca în iunie 2025 să urce din nou aproape de 10%.

În acest context, Banca Națională a României a majorat dobânda de politică monetară, ceea ce a dus la creșterea indicelui IRCC, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare. Astfel, dacă până în vara lui 2022 IRCC era sub 2%, în perioada 2023–2025 acesta a fost aproape constant în jurul valorii de 6%, depășind chiar pragul în octombrie 2025.

Pe parcursul acestor trei ani, orașe precum Sibiu, Brașov și Constanța au beneficiat de o creștere accelerată a turismului și de interesul celor care au ales să se relocheze aici, atrași de mediul natural și de calitatea vieții. Aceasta explică parțial poziționarea lor în topul creșterilor de prețuri, deoarece multe achiziții au avut fie scop investițional (închiriere pe termen scurt), fie pentru relocare permanentă.

Pe parcursul ultimilor șase ani, marcați de pandemie și inflație ridicată, apartamentele din Brașov și Sibiu s-au scumpit cu peste 100%, ajungând în septembrie 2025 la 2.203, respectiv 1.921 euro pe metru pătrat.

Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din România, a înregistrat o creștere medie de 93%, ajungând la 3.175 euro pe metru pătrat. Alte orașe cu evoluții semnificative au fost Oradea (+88%), Craiova (+82%), Arad (+81%) și Iași (+73%). În București, majorarea medie a fost de 70%, la 2.017 euro pe metru pătrat, iar Timișoara a înregistrat cea mai modestă creștere, de 53%, până la 1.891 euro.

Analiza datelor Storia arată că între septembrie 2019 și septembrie 2022, prețul mediu ponderat al apartamentelor din cele 10 orașe analizate a crescut cu 34%, de la 1.232 la 1.648 euro pe metru pătrat. În perioada 2022–2025, această creștere a fost de 29%, ajungând la 2.131 euro pe metru pătrat. În total, între 2019 și 2025, prețul mediu ponderat a urcat cu 73%.

Potrivit INS, inflația cumulată în aceeași perioadă a fost de 48%, iar salariul mediu net a crescut cu 75%, de la 3.082 lei în septembrie 2019 la 5.387 lei în august 2025. Astfel, prețurile apartamentelor au evoluat într-un ritm apropiat de creșterea salariului mediu.

Deși prețurile apartamentelor au crescut mai rapid procentual în România, nivelul lor nominal rămâne mai scăzut decât în capitalele europene din regiune. Conform rapoartelor Property Index Deloitte (2019–2024), creșterile au variat între 32% în Viena (4.868 → 6.432 euro/mp) și 83% în Budapesta (2.107 → 3.863 euro/mp).

În același timp, apartamentele din capitalele regionale (Budapesta, Bratislava, Viena, Praga, Varșovia, Zagreb) rămân mult mai scumpe decât cele din București: apartamentele din Viena și Praga sunt de peste trei ori mai scumpe, iar cele din Budapesta, Bratislava și Varșovia de aproape două ori mai scumpe.