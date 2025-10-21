Apartament studio pentru „sprint”, apartament de 2 camere pentru „maraton”

Apartamentul tip studio rămâne campionul închirierilor: se mobilează repede, se listează ușor, atrage imediat. Pe de altă parte, investitorul care urmărește stabilitate și confort locativ real descoperă că apartamentul de 2 camere oferă un raport risc–randament mai echilibrat.

Dacă ești orientat către flux de capital previzibil și preferi contracte mai lungi în locul „închirierii în 24 de ore”, dacă urmărești păstrarea valorii și o revânzare firească către cupluri sau familii tinere, probabil că ești în căutarea unui apartament nou de 2 camere. Publicul vizat înțelege confortul locuirii (inclusiv work-from-home WFH fără compromisuri), se uită atent la eficiența energetică, la costurile de mentenanță și la poziționarea într-un ansamblu complet: transport, retail, zonă verde, sport, coworking.

Investitorul matur compară prețuri și scenarii, și alege acel mix în care randamentul net, stabilitatea chiriașilor și valoarea de revânzare se aliniază.

Ultimii ani au adus o normalizare a muncii hibride și o exigență mai mare pentru intimitate, liniște și lumină naturală. Asta se vede direct în preferința pentru unități cu dormitor separat, compartimentate eficient și cu un spațiu extra pentru birou.

În paralel, costurile de achiziție și amenajare se cântăresc mai atent: investitorii se interesează de anvelopa termică, de sistemul de încălzire, de contorizarea inteligentă.

Pe partea de cerere, chiriașii gravitează către zone bine conectate (huburi de birouri, retail, școli, parcuri, transport electric), cu facilități premium la nivel de ansamblu; iar această infrastructură împinge tot mai des în față apartamentul de 2 camere.

Conceptul de apartament-studio este versatil. Costul total de mobilare este redus, perioada de pregătire pentru închiriere e scurtă, iar repoziționarea (fotografii noi, accent pe design compact, ajustare de preț) poate stimula vânzarea.

Pentru studenți, tineri profesioniști sau nomazi digitali, un studio bine gândit înseamnă libertate. Totuși, aceeași lipsă a separării zi/noapte, care îi dă flexibilitate, îl limitează când e vorba de munca de acasă, depozitare și confort zilnic. În practică, rotația chiriașilor este mai frecventă, iar publicul țintă, mai redus. La revânzare, de cele mai multe ori vinzi tot către investitori, iar asta îți poate îngusta opțiunile.

Adevăratul avantaj al unui apartament de 2 camere este atât suprafața, cât mai ales modul în care această suprafață permite o viață mai așezată.

Delimitarea zonelor zi/noapte, un living primitor, un spațiu suplimentar pentru birou, depozitare verticală și o bucătărie eficientă creează un confort zilnic pe care chiriașii îl caută permanent. Rezultatul? Perioade contractuale mai lungi.

Baza de cerere este mai diversă (cupluri, profesioniști + telemuncă, expați, tineri familiști), iar la revânzare poți depăși „cercul investitorilor”: cuplurile și familiile tinere sunt cumpărătorii frecvenți ai unui apartament de 2 camere bine poziționat.

În plus, proiectele moderne precum cele ale dezvoltatorului imobiliar ROKMAN, cu standarde superioare de eficiență energetică și cu facilități premium la nivel de ansamblu, pun în valoare perfect această tipologie. Costurile de utilizare devin previzibile, confortul e palpabil (termic și acustic), iar percepția de calitate crește. Randamentul pare, pe hârtie, ușor sub un apartament studio; dar volatilitatea scade, iar cashflow-ul devine mai liniștit.

Pentru investitorii care măsoară atât randamentul brut, cât și „randamentul nervilor”, 2 camere sunt mai tentante.

Chiriașii cumpără în primul rând „o zi bună”, repetată în fiecare zi: intri într-un living aerisit, cu lumină corectă și cu un traseu logic către o bucătărie integrată; există un colț de birou care coexistă cu viața de seară, iar dormitorul e separat, liniștit, decent ca dimensiune. Dacă la toate acestea adaugi izolație fonică și termică de calitate, un aport generos de lumină naturală și o vedere plăcută, ai rețeta pentru fidelizarea celor care locuiesc acolo. Iar parcarea, securitatea, sala de fitness, spațiile verzi și zona de coworking completează tabloul și justifică chirii stabile pe termen lung.

Elemente cheie pe care chiriașii le validează:

dormitor separat și living primitor,

spațiu de lucru bine iluminat, cu prize și internet stabil,

bucătărie cu electrocasnice integrate și depozitare pe verticală,

izolație acustică/termică, orientare corectă, lumină,

facilități premium în ansamblu (parcare, securitate, fitness, coworking, spații verzi).

Preț Moderat Mai mic Lichiditate la închiriere Bună–foarte bună (în funcție de zonă) Foarte bună Durata contractelor Mediu–lung Scurt–mediu Public țintă Cupluri, munca de acasă, familii tinere Studenți, tineri profesioniști, nomazi digitali Revânzare Către cumpărători finali + investitori Preponderent către investitori Risc de rotație Mai mic Mai mare Cashflow perceput Mai liniștit, volatilitate redusă Mai rapid la start, mai volatil în timp Confort telemuncă Separare zi/noapte, spațiu birou real Limitat de open-space, compromis la intimitate Stabilitatea chiriei Ridicată (retenție mai bună) Bună la început, cu episoade de neocupare mai frecvente Observație generală Echilibru risc–randament. Acces mai facil către cumpărătorul final Agil la listare, închiriat mai repede.