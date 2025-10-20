Cât costă să reabilitezi un apartament vechi de două camere în 2025

Reabilitarea unui apartament vechi de două camere poate costa în 2025 între 120.000 și 200.000 de lei, în funcție de materialele și finisajele alese. Află care sunt costurile pe etape, ce lucrări implică fiecare și cum poți economisi timp și bani fără a compromite calitatea.

Reabilitarea unui apartament vechi de două camere a devenit în 2025 o investiție semnificativă, dar necesară, mai ales pentru locuințele construite înainte de anii ’90. Costurile materialelor de construcție, ale manoperei și ale serviciilor conexe au crescut, însă cererea pentru modernizarea spațiilor urbane este în continuă expansiune.

Prețurile medii pentru o renovare completă se situează între 2.400 și 3.400 de lei pe metru pătrat, în funcție de nivelul de finisare și de complexitatea lucrării.

Pentru un apartament de 50–60 de metri pătrați, costul total poate varia între 120.000 și 200.000 de lei, ajungând chiar la 250.000 de lei în cazul modernizărilor de tip premium.

Diferențele mari de preț sunt determinate de calitatea materialelor, tipul de instalații și de echipa de muncitori aleasă. În marile orașe, unde manopera este mai scumpă, lucrările pot depăși cu ușurință pragul de 18.000 de euro pentru o reabilitare completă.

Procesul de renovare începe cu etapa de demolare și decopertare. În această fază sunt îndepărtate toate elementele vechi: gresie, faianță, parchet, tencuieli deteriorate, uși și instalații depășite.

Potrivit firmelor de profil, prețurile pornesc de la 30 de lei pe metru pătrat pentru decopertarea finisajelor și pot ajunge până la 100 de lei pe metru pătrat în cazul lucrărilor mai complexe. Îndepărtarea tâmplăriei vechi sau a ușilor interioare costă, în medie, 50 de lei pentru fiecare element.

Această etapă reprezintă aproximativ 10% din bugetul total al unei reabilitări complete.

A doua etapă, una dintre cele mai costisitoare, este refacerea instalațiilor electrice, sanitare și termice. În apartamentele vechi, rețelele sunt adesea degradate, iar înlocuirea lor este obligatorie pentru siguranță și eficiență.

Refacerea completă a instalației electrice, inclusiv montarea unui tablou nou, a prizelor și a întrerupătoarelor, poate ajunge la mii de lei, în funcție de numărul circuitelor.

Instalațiile sanitare implică montarea de conducte noi, obiecte sanitare și robineți, iar lucrările pot costa între 10.000 și 20.000 de lei, în funcție de echipamentele alese. Pentru instalațiile termice, inclusiv montarea radiatoarelor moderne, bugetul poate depăși 5.000 de lei.

După ce instalațiile sunt finalizate, urmează refacerea zidurilor și nivelarea pardoselilor. Tencuiala interioară are un cost mediu de 45 de lei pe metru pătrat, iar turnarea șapei autonivelante se situează între 30 și 45 de lei pe metru pătrat.

Pentru spațiile în care se montează pereți din gips-carton sau tavane suspendate, tarifele pot depăși 70 de lei pe metru pătrat. Aceste lucrări sunt esențiale pentru a uniformiza suprafețele și pentru a pregăti pereții în vederea finisajelor.

Finisajele interioare sunt partea cea mai vizibilă și, totodată, cea mai variabilă ca preț. Montajul gresiei și faianței costă în medie 90–110 lei pe metru pătrat, la care se adaugă prețul materialelor.

Parchetul laminat, o alegere frecventă în apartamentele de două camere, are un cost de montaj între 30 și 45 de lei pe metru pătrat, în timp ce parchetul stratificat sau masiv poate depăși aceste sume.

Zugrăvirea pereților și tavanelor cu vopsele lavabile de calitate implică un cost de aproximativ 25 de lei pe metru pătrat, iar montarea ușilor interioare ajunge la 300 de lei pentru fiecare piesă.

Pentru ferestrele din PVC sau aluminiu, montajul poate costa câteva sute de lei pentru fiecare unitate.

Ultima etapă include montarea mobilierului fix, a obiectelor sanitare, a corpurilor de iluminat și a accesoriilor decorative.

O baie complet reamenajată costă între 10.000 și 15.000 de lei, în funcție de dotări, iar bucătăria, dacă este complet echipată, poate adăuga încă 20.000 de lei la costul total.

La acestea se adaugă cheltuielile auxiliare — transport, depozitare deșeuri și lucrări suplimentare — care pot ridica bugetul final cu încă 5.000 de lei.

Pentru un apartament de două camere cu o suprafață de aproximativ 55 de metri pătrați, o renovare completă, cu materiale de calitate medie, ajunge în 2025 la o sumă cuprinsă între 10.000 și 22.000 de euro.

Dacă se aleg finisaje premium sau modificări structurale, bugetul poate crește semnificativ. De aceea, planificarea și verificarea atentă a etapelor de lucru sunt esențiale.

Specialiștii în construcții recomandă ca orice proiect de reabilitare să înceapă cu un plan clar, care să includă toate etapele lucrării, de la instalații la finisaje. Modificările apărute pe parcurs cresc inevitabil costurile și întârzie finalizarea lucrărilor.

Alegerea materialelor cu un raport bun între calitate și preț este esențială. Produsele de gamă medie pot oferi durabilitate excelentă fără a dubla costurile. De asemenea, este indicat să se ceară cel puțin două sau trei oferte de preț pentru a compara manopera și serviciile.

Gruparea lucrărilor conexe — precum montarea cablurilor de internet sau a prizelor suplimentare în timpul refacerii pereților — poate reduce semnificativ timpul și cheltuielile.

Totodată, este important să nu se achiziționeze materiale în exces. O rezervă de 5–10% din cantitate este suficientă pentru pierderile inevitabile, dar cumpărarea excesivă duce la risipă.

Instalațiile electrice și sanitare trebuie executate doar de specialiști autorizați. Erorile în aceste domenii pot produce daune costisitoare ulterior.

Nu în ultimul rând, un buget de rezervă de 10–15% trebuie prevăzut pentru situațiile neprevăzute: pereți deteriorați, țevi ascunse sau necesitatea unor reparații suplimentare.