Economie Și-a plătit în doar patru ani creditul de apartament. Metodă incredibilă







Un român a povestit cum a reușit să își achite în doar patru ani creditul la bancă luat prin programul „Prima Casă”. „Nu îmi amintesc ultima oară când am intrat într-un mall și nici ultima vacanță în străinătate”, a povestit bărbatul, într-o postare pe Reddit.

Bărbatul a povestit că în 2021 și-a cumpărat un apartament prin programul „Prima Casă”, a plătit un avans de 2.500 de euro și a contractat un credit bancar de 50.000 de euro. Cu multă muncă și perseverență, a reușit să achite integral împrumutul.

„În 2021 am cumpărat un apartament cu un avans de 2.500 de euro (programul Prima Casă) în București. Deși atunci mi se părea scump, l-am achiziționat la prețul de 890 euro/mp. Îi mulțumesc prietenului meu cel mai bun, care m-a convins să îl iau!”, a scris acesta în postare.

Bărbatul a povestit că apartamentul, împreună cu locul de parcare, l-a costat 50.300 de euro, iar pentru mobilare și utilare a mai plătit 15.000 de euro. El a adăugat că, atunci când rata a crescut, a ales să refinanțeze creditul pe dobândă fixă.

„Când a crescut rata, am refinanțat pe dobândă fixă”, a spus românul.

Românul a menționat în postare că, în prezent, apartamentele similare din zonă se vând cu aproximativ 100.000 de euro plus TVA, având încălzire în pardoseală, dar o suprafață cu 10% mai mică.

Raportat la suma creditului, la perioada de rambursare și la dobânda calculată pe baza IRCC-ului mediu și a marjei băncii, rata lunară ar fi ajuns la aproximativ 200 de euro.

Bărbatul a povestit că ultimii patru ani au fost dificili și că a fost nevoit să își ia un al doilea job pentru a putea plăti creditul bancar. El a mărturisit că nu își mai amintește când a intrat ultima dată într-un mall sau când a mers într-o vacanță în străinătate.

Românul a mai mențioant, de asemenea, că nu consumă alcool, a renunțat la țigări, nu are mașină, iar locul de parcare l-a închiriat.

„Am muncit și cu două joburi să reușesc această performanță. Menționez că mai am 10.000 euro de dat la un credit Student-Invest, dar nu plătesc dobânda așa că nu mă deranjează încât să îl plătesc anticipat. Acum reușesc să rămân cu 2.000 de lei în buzunar lună de lună”, a povestit bărbatul, pe Reddit.