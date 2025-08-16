Economie Cum verifici dacă figurezi cu datorii în baza de date a Biroului de Credit. Procedura, explicată pas cu pas







Dacă ai deja rate la bancă și intenționezi să faci un nou împrumut, primul pas este să verifici dacă numele tău se regăsește în baza de date a Biroului de Credit. Acest pas este esențial, deoarece orice restanță mai veche de câteva luni poate fi raportată și poate influența negativ șansele de a obține un credit nou. În România, Biroul de Credit monitorizează atât persoanele fizice, cât și firmele, centralizând informații despre istoricul plăților la credite, leasing, carduri de cumpărături și alte împrumuturi.

Nu orice întârziere legată de o plată te clasifică automat ca rău-platnic. Întârzierile mici, de câteva zile, sunt de obicei ignorate, iar întârzierile de până la o lună pot fi tolerate dacă istoricul tău de plată este unul bun.

Totuși, dacă restanțele se acumulează sau durează mai mult de șase luni, băncile te pot raporta la Biroul de Credit. Această înregistrare poate rămâne activă până la patru ani de la ultima restanță. Practic, orice întârziere repetată semnificativă este considerată un risc pentru instituțiile financiare și reduce șansele de a obține un credit.

În situații speciale, când întârzierile nu depind de client, de exemplu în cazul pierderii locului de muncă sau a unor probleme obiective ale firmei, este posibil să se ceară reevaluarea istoricului. Totuși, aceste cazuri sunt rare și, în general, majoritatea întârzierilor se datorează lipsurilor financiare sau deciziilor personale de plată întârziată.

Biroul de Credit este o instituție privată, creată de 21 de bănci, care centralizează informații despre debitori și firme rău-platnice. În baza de date se regăsesc datele de identificare, istoricul creditelor, modificările intervenite în timpul derulării acestora, alte împrumuturi la care solicitantul este co-debitor sau garant, cazuri de insolvență, interogările instituțiilor financiare și eventualele fraude constatate prin decizie judecătorească.

Această centralizare ajută băncile să evalueze riscul de creditare al fiecărui client și să ia decizii fundamentate.

Pentru a accesa informațiile, trebuie să creezi un cont pe portalul Biroului de Credit. Înregistrarea implică: o adresă de e-mail validă, care va fi verificată printr-un cod de validare, și un cod de înrolare asociat CNP-ului.

Acest cod poate fi obținut prin SMS, de la banca sau IFN-ul la care ai contractat un credit, sau printr-o cerere poștală care să includă datele tale personale și copia actului de identitate. Codul de înrolare este strict personal și nu trebuie transmis altor persoane. În cazul pierderii acestuia, poate fi blocat sau înlocuit printr-o solicitare către Biroul de Credit.

Odată creat contul, vei putea consulta gratuit informațiile timp de o lună de la înregistrare. Portalul oferă detalii atât despre istoricul negativ, cât și despre clienții cu istoric pozitiv, astfel încât fiecare utilizator să își poată verifica situația financiară.

În cazul neplății creditelor, instituțiile financiare pot recurge la executare silită. Aceasta poate include poprirea directă a veniturilor sau sechestrul pe bunurile mobile și imobile, cu excepția celor de strictă necesitate. Debitorul primește o notificare prealabilă și poate contestar procedura în limitele legii.

Ștergerea din registrul rău-platnicilor se face, de regulă, la patru ani de la plata ultimei restanțe. În cazuri speciale, cu dovezi legale clare, se poate solicita ștergerea anticipată. Unele firme de avocatură oferă asistență pentru a obține statutul de bun-platnic, însă succesul nu este garantat.