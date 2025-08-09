Social De la 1 ianuarie, costul unui loc de parcare se triplează. Locuitorii sunt revoltați de hotărâre







Începând cu 1 ianuarie 2026, locuitorii municipiului Târgu Jiu vor plăti mai mult pentru locurile de parcare de reședință. Pentru parcările de noapte, tariful anual va urca de la 120 de lei la 260 de lei. În cazul parcărilor permanente, prețul va depăși 700 de lei pe an.

Autoritățile locale explică măsura prin necesitatea obținerii de fonduri pentru proiectele de investiții care au rămas fără sprijin financiar din partea Guvernului.

Primarul municipiului, Marcel Romanescu, a declarat că majorarea tarifelor este o soluție pentru a asigura continuitatea lucrărilor deja începute.

„360 de lei pe an, împărțit la 360 și ceva de zile ale fiecărui an, asta înseamnă 1 leu pe zi pentru un loc de parcare pe care îl ai rezervat. După cum bine vedeți, proiectele noastre, cumva promovate de către Guvernul României, nu își mai găsesc finanțarea. Fiecare autoritate locală trebuie să găsească soluții, astfel încât măcar acele proiecte pe care le-am început să le putem finaliza”, a afirmat edilul din Târgu Jiu.

Potrivit datelor furnizate de Primărie, întreținerea unui loc de parcare de reședință costă aproximativ 100 de lei pe an. În Târgu Jiu există 14.000 de astfel de locuri, ceea ce înseamnă un efort bugetar anual de 1,4 milioane de lei.

Noua grilă de tarife prevede că pentru intervalul orar 8:00 – 16:00 costul se va tripla, iar pentru un loc de parcare disponibil 24 de ore din 24 prețul va fi dublu.

Mulți dintre șoferi se declară nemulțumiți de creșterea tarifelor. „Este cam mult, ce-i drept.” „Nu mi-a venit să cred când am auzit. Asta este, ce să facem.” „Nu ne mai permitem… la 7 milioane și ceva… ce să facem.” „Asta e… ne supunem. Este mult, dar, mă rog…”, au spus șoferii într-un reportaj Digi 24.

Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” din partea consilierilor locali. Măsura va intra în vigoare la începutul anului viitor, iar administrația locală susține că, în acest fel, va putea continua investițiile publice deja demarate.