Protestele ale angajaților la Mangalia și Târgu Jiu

Mai multe proteste au loc joi în țară, pe fondul nemulțumirilor legate de salarii neplătite și de concedieri anunțate. La Șantierul Naval Damen Mangalia, sute de salariați au declanșat un protest spontan, iar la Târgu Jiu protestele continuă după anunțul privind disponibilizările.

Sute de angajați s-au adunat joi dimineață în curtea Șantierului Naval Damen Mangalia, nemulțumiți de întârzierile mari la plata salariilor. Oamenii susțin că se află deja în a treia lună consecutivă în care nu și-au primit veniturile. Situația are loc în contextul în care șantierul naval Damen Mangalia se află în insolvență, iar acest lucru alimentează îngrijorările legate de plata drepturilor salariale.

Luna trecută, Guvernul a adoptat, la inițiativa Ministerului Muncii, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. La acel moment se anunța că peste 5000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă.

Noua reglementare urmărește majorarea nivelului de protecție pentru angajații companiilor care intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv. Actul normativ extinde aplicarea legii și la angajatorii aflați în concordat preventiv și introduce plafoane mai mari pentru creanțele salariale garantate în cazul operatorilor economici de interes strategic.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, angajații de la Damen Mangalia au dreptul la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat în cazul insolvenței și la până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat în cazul concordatului preventiv.

Cu cinci luni în urmă, statul român anunța că intenționează să susțină șantierul naval prin fonduri provenite dintr-un împrumut avantajos de 16,6 miliarde de euro destinat înarmării, acordat prin mecanismul european Security Action for Europe, SAFE.

Chiar și în acest context, angajații reclamă în continuare neplata salariilor, iar nemulțumirile au dus la protestul spontan de joi dimineață.

Minerii s-au adunat și astăzi în fața companiei energetice, revoltați de concedierile anunțate. Oamenii avertizează că își pot muta acțiunile de protest în Capitală dacă nu vor primi soluții. Potrivit datelor anunțate, aproximativ 1.500 de angajați urmează să fie concediați la începutul lunii aprilie, iar alte 300 de persoane ar urma să plece până la începutul lunii mai.

Această perspectivă i-a determinat pe angajați să iasă în stradă, în condițiile în care spun că nu li s-au oferit nici alternative, nici garanții privind viitorul lor profesional.

Nemulțumirile nu sunt noi. În zilele trecute, o parte dintre mineri au intrat în greva foamei și au mers la București, unde au protestat în fața sediului Ministerului Energiei. Acțiunile respective nu au avut însă rezultatele pe care le așteptau. Minerii spun că nu vor opri protestele până când autoritățile nu vor veni cu soluții concrete. În plus, protestatarii iau în calcul să își mute manifestațiile în București în perioada următoare, dacă situația nu se schimbă.

Ei afirmă că sunt pregătiți să continue acțiunile și chiar să crească presiunea asupra autorităților.