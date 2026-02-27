Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au primit salariile

Sute de angajați ai Șantierului Naval Mangalia au protestat vineri dimineață în incinta unității, nemulțumiți că nu și-au primit salariile restante și că activitatea este practic blocată, în lipsa unor noi lucrări, anunță Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Oamenii s-au adunat în fața pavilionului administrativ, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a-și exprima nemulțumirea legată de plata drepturilor salariale și de situația incertă a șantierului.

„În această dimineaţă, începând cu ora 7.30, sute de salariaţi s-au adunat la pavilionul administrativ din incinta Şantierului Naval Damen Shipyard Mangalia fiind nemulţumiţi de faptul că ieri ar fi trebuit să primească drepturile salariale restante, cel puţin o parte dintre ele, şi nu au fost plătite. Nu mai au de lucru în continuare, ultima navă care a fost la reparaţii este gata, urmează să plece. Nu avem certitudinea că acest şantier va putea continua activitatea”, a declarat Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, pentru News.ro.

Potrivit sindicaliștilor, finalizarea ultimei nave aflate la reparații lasă unitatea fără comenzi imediate, ceea ce accentuează temerile privind viitorul locurilor de muncă.

Reprezentanții angajaților au anunțat că, la începutul săptămânii viitoare, este programată o întâlnire la Ministerul Economiei, unde vor fi discutate măsuri concrete pentru sprijinirea șantierului.

Laurențiu Gobeajă a precizat că luni va avea loc o întâlnire cu actualul ministru al Economiei, la sediul instituției. În cadrul discuției ar urma să fie analizată situația unui memorandum considerat esențial pentru companiile strategice, document care ar permite accesarea fondului de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni.

Sindicaliștii vor să afle și în ce stadiu se află normele de aplicare ale legii privind acest fond, astfel încât salariații să poată fi plătiți prin intermediul AJOFM, pentru o durată de până la un an. În opinia liderului sindical, această soluție ar putea oferi un sprijin financiar imediat angajaților afectați.

În același context, liderul sindical a adus în discuție și proiectele navale finanțate prin mecanismul SAFE, în special cele privind navele de patrulare și cele destinate scafandrilor. Întrebările principale vizează dacă aceste construcții vor fi realizate la Mangalia și când ar putea începe efectiv lucrările.

Pentru comunitatea locală și pentru angajații șantierului, calendarul acestor investiții este esențial, întrucât de el depind relansarea activității și stabilitatea locurilor de muncă pe termen mediu. Protestul declanșat vineri dimineață s-a încheiat ulterior, fără incidente.