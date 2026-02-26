Viorel Salvador Caragea, apărat de Radu Miruță: Credeți-mă, povestea lui este, de fapt, despre PSD 

USR susține numirea fostului polițist Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al Uzinei de Armament de la Sadu, județul Gorj, deși acesta a avut, de-a lungul carierei, mai multe probleme. El a fost vizat de numeroase plângeri, inclusiv pentru hărțuire sexuală, și a primit condamnări definitive în două procese. „Credeți-mă, povestea domnului Caragea nu este despre Caragea, nu este despre USR, este despre PSD”, a afirmat ministrul Apărării, Radu Miruță, la un post TV.

Viorel Salvador Caragea a declarat că îl cunoaște pe viceprim-ministrul Radu Miruță încă din perioada în care acesta era copil. El a menționat că are o relație mai apropiată cu tatăl demnitarului, care a ocupat funcția de președinte al Tribunalului Gorj.

În acest context, numirea lui Caragea, fost șef al Poliției Gorj și în prezent pensionar, în funcția de administrator special pentru privatizare la Fabrica de Armament de la Sadu a ridicat numeroase semne de întrebare, având în vedere că, în perioada în care era în Poliție, a avut mai multe probleme.

Întrebat dacă Salvador Caragea reprezintă o sinecură pentru Radu Miruță, ministrul a declarat: „Îl cunosc așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut”.

Întrebat dacă el l-a pus în funcție pe Caragea, Miruță a afirmat: „Nu am cum să îl pun în funcție, că Uziuna Mecanică Sadu e la Ministerul Economiei. Eu nu pot să vă spun că nu știam de ce se derulează la Ministerul Economiei unde este un coleg de-al meu pentru o companie din județul Gorj”.

Ministrul Apărării a declarat că nu poate susține că nu știa ce se întâmplă la Ministerul Economiei, unde activează un coleg de-al său, respectiv Irineu Darău, și unde se află o companie din județul Gorj.

„Urzina Mecanică Sadu din județul Gorji are un management praf, care nu poate fi schimbat, pentru că a fost înrădăcinat acolo pe niște condiții contractuale care îi permit să rămână chiar dacă nu face nimic. În managementul ăsta praf, unde de la portar până la director absolut tot este coordonat de PSD, nu se poate face curețenie cu niște mânuși albe. Omul ăsta nu conduce urzina. Nu este director, nu este membru în Consiliul de Administrație. Este administrator special pentru privatizare, cu scopul de a reuși să se facă într-un final un inventar la ceea ce acum nu bate casa cu masa. S-a furat de acolo cât s-a putut și cât s-a vrut. Nu se poate merge spre privatizare până când nu se încheie situația”, a explicat acesta, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă Salvador Caragea are capacitatea de a gestiona procesul de privatizare, având în vedere CV-ul fostului polițist, Miruță a răspuns că îl recomandă „zona de militărie care are legătură cu Ministerul de Interne, zona de anchetă”.

„Însă dați-mi voie să vă spun doar o părere personală, așa cum publicul dumneavoastră mă poate percepe. Credeți-mă, povestea domnului Caragea nu este despre Caragea, nu este despre USR, este despre PSD. Și o să vă spun doar câteva lucruri pe care n-am vrut să le spun câteva zile. Comunicatul de presa al PSD central astăzi, pentru un om care este administrator special și nu conduce o fabrică pentru care încasează 3.000 de lei, mă pune pe gânduri”, a spus acesta.

Potrivit ministrului Apărării, Caragea „i-a făcut dosar penal actualului secretar general PSD de la Ministerul Justiției. Domnul Caragea a făcut dosar penal domnului Ponta, unde primarul PSD din Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, a fost 24 de ore reținut”.

„Domnul Caragea a făcut dosar și a reclamat vicepreședintele PSD, Gorj, care a fost propus, știți unde?, în această societate să o conducă, având în CV singura chestiune menționată crescători de ovine și caprine. Și după ce a făcut această sesizare, liderul PSD Gorj, l-a sunat, să-l propună să conducă unitatea, așa refuzat. Domnul Caragea s-a ocupat de dosarul penal Turceni – Rovinari cu domnul Ponta. Domnul Caragea este cel care a făcut dosarul directorului PSD de la CEO cu masă caldă. Domnul Caragea este cel care de curând a sesizat Secretariatul General al guvernului pentru participarea prefectului PSD la acțiuni unde nu era compatibil. Chestiunile astea sunt extraordinar de deranjate”, a explicat Miruță.

După ce un jurnalist a atras atenția că, în calitate de șef al Poliției, Caragea nu putea întocmi dosare penale, Miruță a replicat: „Dumneavoastră, stimate domn, din scaunul de la Antena 3, nu cred că aveți unitate de măsură pentru lucrurile care se întâmplă acolo. Mergeți și stați de vorbă cu oamenii din uzină”.

Întrebat dacă nu putea fi desemnată o altă persoană în locul lui Caragea, care a fost acuzat în repetate rânduri de abuz în serviciu, purtare abuzivă, furt și hărțuire sexuală, Radu Miruță a răspuns: „Probabil că era”.

Miruță a fost întrebat și care vor fi atribuțiile exacte ale lui Caragea în calitate de administrator special pentru privatizare. El a spus că nu este obligatoriu să aibă cunoștințe economice, însă a menționat că acesta deține un masterat în Finanțe.

„Administratorul special pentru privatizare se ocupă de inventarierea activelor societății, astfel încât să se demareze procesul de privatizare. Ca să te ocupi de un inventar, nu chiar (ai nevoie de cunoștințe economice – n.r.)”, a spus acesta.