Ce-l recomandă pe Viorel Salvador Caragea la șefia UM Sadu: A arestat 17 hoți

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, și ministrul Economiei, Irineu Darău, au explicat numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj (IPJ Gorj), în funcția de administrator special la UM Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din județul Gorj.

„Un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiţi cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo”, a declarat Radu Miruţă.

La rândul său, ministrul Economiei Irineu Darău a spus că decizia a ținut cont de „ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă chiar de la Sadu”, precum și de „studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.

Viorel Salvador Caragea a spus că este inginer în construcții de mașini și a absolvit Facultatea de Drept, a urmat un doctorat la Petroșani și are trei mastere.

A fost a fost membru USR doar pentru o zi, demisionând după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență. Patru ani mai târziu, Caragea s-a înscris în AUR, din care afirmă că a plecat după câteva săptămâni.

Radu Miruţă a spus că, vizitând fabrica pe vremea când era ministrul Economiei, a constatat probleme în funcționarea uzinei și a amintit episodul arestării a 17 angajați pentru furt.

„Mi-a rămas în cap și am plecat mai departe”, a spus Miruţă, adăugând că ministrul Economiei i-a confirmat că Viorel Salvador Caragea îndeplinește toate condițiile legale pentru numire.

Potrivit ministrului Apărării, Caragea a fost de două ori premiat de Ministerul Afacerilor Interne ca „Polițistul Anului”. „Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”, a explicat Miruţă.

Irineu Darău a declarat că numirea lui Caragea s-a făcut luând în considerare experiența și studiile acestuia, inclusiv acțiunile de prevenire a furturilor din fabrică. „Nu există niciun fel de suspiciuni de integritate a d-lui Caragea. Apartenența politică sau opiniile politice personale ale dânsului nu sunt un criteriu de evaluare. MEDAT va urmări obiectiv activitatea și rezultatele dânsului în rolul său de administrator special la Sadu, remunerat cu aproximativ 3.000 RON”, a declarat ministrul Economiei, pentru G4Media.