Țigările electronice și vape-urile ar putea fi interzise în spațiile publice închise. Proiect de lege în Parlament

Un proiect legislativ depus de mai mulți parlamentari din USR, PSD şi PNL prevede extinderea interdicţiilor privind fumatul, astfel încât ţigările electronice, vape-urile şi dispozitivele de încălzit tutun să nu mai poată fi utilizate în spaţiile publice închise. Iniţiativa, co-iniţiată de Diana Stoica şi Ruxandra Cibu Deaconu (USR), Adrian Streinu-Cercel (PSD) şi Maria Gabriela Horga (PNL), propune modificarea şi completarea legii privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin redefinirea noţiunii de „fumat”.

Potrivit proiectului, va fi considerat «fumat» și consumul de aerosoli rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină sau alte substanțe destinate inhalării, cu excepția produselor de uz medical.

În forma actuală a legii, interdicţiile vizează în principal arderea tutunului, în timp ce utilizarea altor dispozitive este reglementată mai limitat, în special în mijloacele de transport în comun.

„România a luat, cu mai mulţi ani în urmă, decizii corecte în privinţa protejării copiilor şi a nefumătorilor de efectele nocive ale fumatului. Din păcate, industria tutunului s-a adaptat şi a oferit fumătorilor noi produse cu nicotină sau cu alte substanţe toxice, care astăzi sunt folosite tot mai mult în spaţii în care este interzis fumatul. Efectele acestor produse sunt, însă, cel puţin la fel de nocive şi, de aceea, este absolut necesar să aliniem legislaţia şi să le menţionăm explicit în definiţia fumatului, pentru a elimina orice interpretare sau confuzie şi pentru a proteja sănătatea celor care ajung să inhaleze pasiv, involuntar, aceste substanţe”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, membră în Comisia pentru sănătate a Senatului.

Iniţiatorii invocă şi poziţii ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care a atras atenţia că aerosolii „second-hand” pot creşte semnificativ concentraţiile de particule fine PM2.5 în spaţiile unde sunt utilizate ţigări electronice, cu potenţial impact asupra celor expuşi.

De asemenea, mai multe cercetări europene citate de aceştia arată că utilizarea pe termen scurt a acestor dispozitive în spaţii închise poate afecta calitatea aerului interior şi poate fi asociată cu iritaţii oculare sau ale căilor respiratorii.

„România e pe locul 1 în Europa la morţi evitabile. 9 din 10 cancere pulmonare sunt cauzate de fumat. Iar fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit. Ţigările clasice, ţigările încălzite sau aburinde (vape-urile), toate sunt nocive. Ani de zile, românii (în special copiii noştri) au fost păcăliţi prin reclame, privilegii şi dispozitive colorate că nu ar fi aşa rele. Dar copiii noştri au dreptul să respire aer curat şi când merg la mall, şi când mănâncă la restaurant, şi când merg cu taxiul şi nu trebuie să fie obligaţi să inhaleze toate aceste chimicale, care rămân în aer ore întregi, pătrund în plămâni, în creier şi în alte organe”, a afirmat Diana Stoica.

Totodată, reprezentanții Societății Române de Pneumologie și ai Societății Române de Cardiologie au transmis că prezentarea țigărilor electronice ca „alternativă sănătoasă” este înșelătoare, subliniind că acestea pot avea efecte negative chiar și în absența nicotinei și pot implica riscuri mai ridicate, în special în rândul adolescenților.