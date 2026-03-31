Fumătorii, nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Țigările se scumpesc din nou

Începând de miercuri, 1 aprilie 2026, acciza la țigarete va crește semnificativ, potrivit unui ordin al Ministerului Finanțelor, măsură care pune presiune directă pe prețurile de la raft. Măsura vine în contextul calendarului fiscal asumat de România, însă efectele vor fi resimțite imediat de consumatori, într-un context în care costul vieții este deja ridicat.

Acciza la țigări crește cu peste 40 de lei pentru 1.000 de bucăți

Ordinul semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prevede majorarea accizei specifice la țigarete la 584,025 lei pentru 1.000 de bucăți, de la nivelul actual de 543,81 lei. Diferența este de peste 40 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 7,4%.

„Nivelul accizei specifice la țigarete începând cu 1 aprilie 2026 este de 584,025 lei/1.000 țigarete”, se arată în ordinul oficial, care a fost publicat marți în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/31.III.2026.

În mod tradițional, astfel de majorări fiscale se reflectă, cel puțin parțial, în prețul final plătit de consumatori. Chiar dacă producătorii și retailerii pot absorbi o parte din costuri pe termen scurt, creșterea accizei pune presiune pe scumpirea pachetelor de țigări.

În acest context, fumătorii se pot aștepta la noi creșteri de preț în perioada imediat următoare.

Acciza, una dintre principalele componente ale prețului final al țigaretelor

Majorarea face parte din strategia fiscală pe termen lung pentru produsele accizabile, România având obligația să alinieze treptat nivelul taxării la cerințele europene. Actul normativ, emis în baza Codului fiscal, urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și se aplică tuturor produselor din categoria țigaretelor de la 1 aprilie.

Acciza reprezintă una dintre principalele componente ale prețului final al țigaretelor, alături de TVA și costurile de producție. Prin urmare, orice modificare se reflectă rapid în piață, iar noua creștere adaugă presiune suplimentară asupra consumatorilor.

