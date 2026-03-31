Prețurile carburanților marți, 31 martie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină în București, Timișoara și Iași

Carburanții rămân la niveluri ridicate pe 31 martie 2026, cu benzină peste 9 lei și motorină premium care depășește 11 lei în București, potrivit prețurilor din stațiile de alimentare.

Marți, 31 martie 2026, șoferii din România continuă să se confrunte cu tarife ridicate la pompă. Prețurile carburanților înregistrează doar variații minore față de ziua precedentă, însă tendința de creștere rămâne vizibilă, în special în segmentul premium al motorinei.

Datele analizate pe baza informațiilor din stațiile de alimentare arată că benzina standard se menține peste pragul de 9 lei pe litru în marile orașe, în timp ce motorina standard se apropie sau depășește nivelul de 10 lei pe litru.

În același timp, piața a fost influențată de discuțiile la nivel guvernamental. Executivul s-a reunit și a aprobat un pachet de măsuri de urgență, cu scopul de a tempera creșterea prețurilor la carburanți.

În Capitală, diferențele de preț între stații rămân semnificative, chiar dacă modificările de la o zi la alta sunt reduse. Benzina standard se vinde în București la valori cuprinse între 9,28 și 9,53 lei pe litru. Motorina standard este afișată între 10,25 și 10,50 lei pe litru.

Cel mai puternic avans se observă la motorina premium. Aceasta depășește pragul de 11 lei în mai multe stații, fiind încadrată într-un interval cuprins între 10,69 și 11,60 lei pe litru.

Diferențele dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri din oraș pot ajunge la aproximativ 25 de bani pe litru la benzină. În termeni practici, acest lucru înseamnă o variație de circa 12,5 lei pentru un plin de 50 de litri.

La nivel național, valorile minime indică menținerea prețurilor ridicate, cu benzină standard peste 9 lei și motorină standard apropiată de 10 lei.

Cea mai ieftină benzină din țară este raportată la 9,19 lei pe litru, disponibilă la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș. În același timp, cea mai mică valoare pentru motorină este de 9,99 lei pe litru, înregistrată la stația DHR din Cluj-Napoca.

Aceste niveluri confirmă faptul că pragul de 9 lei pentru benzină este depășit la nivel național, în timp ce motorina se menține foarte aproape de 10 lei.

În marile centre urbane, prețurile minime diferă ușor, dar se mențin în intervale apropiate.

În București, benzina standard pornește de la 9,28 lei pe litru, iar motorina standard de la 10,25 lei. În Cluj-Napoca, benzina este la același nivel minim de 9,28 lei, însă motorina coboară la 9,99 lei pe litru.

În Timișoara, benzina standard are un minim de 9,26 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,26 lei. Iași înregistrează aceleași valori minime pentru combustibilii principali, cu 9,26 lei pentru benzină și 10,26 lei pentru motorină.

În Constanța, benzina standard este la 9,28 lei pe litru, iar motorina standard la 10,25 lei.