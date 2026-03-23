Ce măsuri a luat Ministerul Energiei pentru situația de criză de pe piața țițeiului

Ministerul Energiei a publicat, luni seara, proiectul de ordonanță de urgență care prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora.

Potrivit documentului, adaosul nu poate depăși 50% din media adaosului comercial din ultimele 12 luni, iar măsura urmărește evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă.

Proiectul prevede, totodată, că exportul produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, se poate realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic şi al ministerului de resort.

Totodată, proiectul prevede măsuri pentru prevenirea vânzării produselor petroliere la preţuri care depăşesc valorile maximale şi introduce posibilitatea ca operatorii economici să reducă nivelul de biocarburant din benzina pusă pe piaţă de la 8% la minimum 2%, pe perioada aplicării măsurilor de protecţie.

Potrivit proiectului, măsurile vor fi aplicate pe o perioadă de șase luni. Acestea pot fi prelungite ulterior, succesiv, pentru intervale de cel mult trei luni, atât timp cât persistă situația care a determinat declararea stării de criză pe piața petrolieră.

Guvernul a anunţat luni că va declara situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, ședinţa pentru adoptarea ordonanţei de urgenţă fiind programată marţi, de la ora 17.00.