Carburanți scumpi chiar și sub starea de criză. Românii nu scapă de majorări

Pompă carburanți. Sursă foto: Pixabay
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a evitat să ofere o estimare clară privind o eventuală scădere a prețului carburanților la pompă, în contextul în care Guvernul pregătește noi măsuri pentru protejarea consumatorilor, pe fondul creșterii prețurilor internaționale alimentate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Bogdan Ivan, despre prețul carburanților

Oficialul a explicat că executivul a implementat deja scheme de sprijin pentru mai multe sectoare, subliniind impactul bugetar al acestora.

„Măsurile care au fost decise în zona protecției transportatorilor, cu suma de 0,85 lei pe litru, reprezintă un impact de circa 600 de milioane”, a precizat Ivan, adăugând că și sprijinul pentru agricultură, de până la 2,6 lei pe litru de motorină, are un efect similar asupra bugetului.

Întrebat direct dacă românii vor plăti mai puțin la pompă, ministrul a susținut că măsurile actuale au rol de stabilizare, nu de control direct al pieței.

„Toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza”, a spus el, explicând că evoluțiile internaționale rămân principalul factor care influențează prețurile. El a menționat că există perioade în care „există o dublare a prețului tonei de motorină”, ceea ce limitează efectele intervențiilor interne.

Pachetul de măsuri va fi ajustat

Bogdan Ivan a declarat că pachetul de măsuri va fi ajustat constant, în funcție de evoluțiile externe, inclusiv la intervale scurte de timp. Totodată, ministrul a susținut că restricțiile privind exporturile pot avea efecte temporare asupra pieței interne.

În același timp, oficialul a insistat că Guvernul încearcă să mențină echilibrul pieței energetice fără intervenții bruște. „Dacă vreți să vă dau o răspuns foarte cert că de mâine se va schimba această dinamică… nu pot”, a declarat Ivan, adăugând că nu există certitudini într-un context internațional volatil.

România are o producție internă semnificativă de combustibili

El a explicat că România are o producție internă semnificativă de combustibili, de peste 5 milioane de tone de motorină, dar a respins ideea unor măsuri radicale privind exporturile, considerând că acestea trebuie gestionate atent.

În privința controalelor, ministrul a precizat că instituțiile statului vor avea competențe extinse pentru verificarea pieței. ANAF, Consiliul Concurenței și ANPC vor putea interveni mai strict după adoptarea noilor reglementări, pentru a preveni eventuale creșteri nejustificate ale prețurilor.

