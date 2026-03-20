Conflictul din Orientul Mijlociu schimbă regulile de pe piața asigurărilor. Explicația șefului ASF

Conflictul din Iran nu afectează doar energia și transporturile, ci începe să influențeze modul în care este evaluat riscul în asigurări, spune lui Alexandru Petrescu, președintele ASF. În opinia sa, primul impact este resimțit în sectorul asigurărilor maritime. În paralel, efectele războiului sunt vizibile și în alte sectoare.

„Pentru navele care tranzitează zonele de risc din jurul Strâmtorii Ormuz, costul acoperirii pentru risc de război a crescut puternic, iar condițiile de subscriere au devenit mai stricte. Reuters arată că primele suplimentare au urcat de la aproximativ 0,25% la 1%–1,5%, iar în unele evaluări au ajuns până la 3% din valoarea navei, în funcție de rută, navă și încărcătură. Acoperirea există în continuare, dar este mai scumpă și mai selectivă”, arată el.

Președintele ASF afirmă că asigurările pentru bunurile transportate și pentru sectorul energetic sunt tot mai afectate, pe fondul vulnerabilității crescute a infrastructurii, porturilor, depozitelor și fluxurilor logistice la atacuri, întârzieri și întreruperi. El subliniază că Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică majoră, fiind un coridor esențial pentru aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze.

„Orice perturbare prelungită înseamnă costuri mai mari, volatilitate și presiune suplimentară asupra protecției prin asigurare”, continuă el.

De asemenea, Alexandru Petrescu atrage atenția că sectorul aviației este la fel de afectat de efectele conflictului. Închiderea spațiilor aeriene, schimbarea rutelor și creșterea costurilor de operare pun mai multă presiune pe aeronave, companii aeriene și lanțurile de aprovizionare care depind de transportul aerian. În același timp, dacă blocajele și scumpirea energiei continuă, acest lucru poate afecta și asigurările pentru creditele comerciale, punând presiune pe lichiditatea firmelor și pe respectarea termenelor de plată, potrivit șefului ASF.

Petrescu mai spune că, la nivel global, piața asigurărilor nu se confruntă cu o criză generalizată, ci cu o reevaluare rapidă a riscurilor geopolitice. Primele devin mai mari, condițiile mai stricte, iar diferențierea între riscurile acceptabile și expunerile excesive tot mai accentuată. În opinia sa, perspectiva depinde de durata conflictului. Dacă tensiunile se diminuează, impactul ar putea rămâne concentrat în transport maritim, energie și aviație. În cazul unui conflict prelungit, perturbările logistice și creșterea costurilor la energie ar putea afecta asigurările comerciale și apetitul global pentru risc.

„Pentru sectorul asigurărilor, la nivel internațional, conflictul din Iran nu este doar o temă de actualitate, ci și un test al capacității de a prețui corect riscul într-un mediu geopolitic mult mai instabil decât în anii recenți”, președintele Autorității de Supraveghere Financiară.