Alertele pentru consumatori pregătite de ANRE, dependente de contoarele inteligente

Contor inteligent. Sursa foto: bzb.ro
ANRE pregătește un sistem de notificare pentru consumul de energie. Clienții vor primi alerte când ating 80% din consumul estimat. Măsura ridică, însă, probleme legate de aplicabilitate.

ANRE pregătește un sistem de avertizare pentru consumatori

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) lucrează la un nou mecanism care ar putea schimba modul în care românii își gestionează consumul de energie electrică și gaze. Instituția vrea să introducă un sistem de notificare timpurie, prin care clienții să fie anunțați atunci când se apropie de nivelul de consum stabilit în contract.

Măsura este inspirată din alte domenii, precum telecomunicațiile, unde utilizatorii primesc alerte la atingerea unui anumit prag. Scopul este de a preveni apariția unor facturi mari și de a încuraja un consum mai atent.

Notificările vor fi trimise la atingerea unui prag de 80%

Sistemul propus pornește de la consumul estimat lunar stabilit între client și furnizor. Dacă, de exemplu, un consumator are un prag de 100 kWh pe lună, acesta va primi o alertă atunci când ajunge la aproximativ 80% din acest nivel.

Notificările vor fi transmise prin SMS, e-mail sau aplicațiile furnizorilor. Mesajele vor avea un conținut standard, de tipul: „La data X, ați atins 80% din consumul estimat pentru luna în curs”.

Mecanismul nu presupune sancțiuni, ci are rol informativ. Autoritățile mizează pe faptul că utilizatorii își vor ajusta comportamentul odată ce sunt avertizați.

Mesaje. Sursa foto: Dean Moriarty/ Pixabay

Regulamentul urmează să fie pus în dezbatere publică, spune președintele ANRE

Președintele ANRE, Eugen Niculescu, a declarat că instituția pregătește modificarea regulamentului de furnizare pentru a introduce această obligație.

Vom modifica regulamentul de furnizare pentru a institui această obligație în sarcina furnizorilor. Draftul noului regulament îl vom publica pentru a trece prin procesul de dezbatere publică. Dacă vom primi observații sau propuneri de îmbunătățire, le vom analiza și le vom prelua pe cele care au rolul de a ridica calitatea actului de reglementare. Ulterior îl vom aproba în Comitetul de Reglementare. Cred că până la finalul lunii aprilie să avem documentul în dezbatere publică”, a spus acesta, potrivit fanatik.ro.

Măsura este în linie cu recomandările Comisiei Europene, incluse în pachetul „Citizens Energy Package”, care încurajează introducerea unor sisteme de avertizare timpurie.

Lipsa contoarelor inteligente limitează eficiența măsurii

Aplicarea sistemului depinde în mare măsură de infrastructura existentă. În prezent, doar aproximativ 35% dintre consumatorii din România dispun de contoare inteligente. Dintr-un total de circa 10 milioane de clienți, aproximativ 3,5 milioane pot beneficia efectiv de monitorizare în timp real.

Distribuția acestor contoare este inegală. Există operatori care au ajuns la un nivel de implementare de aproape 70%, dar și zone unde procentul abia atinge 14%.

Fără transmiterea datelor în timp real, furnizorii nu pot determina cu exactitate momentul în care consumatorul atinge pragul de 80%.

Specialiștii spun că utilitatea este limitată

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a spus că măsura are o aplicabilitate redusă în condițiile actuale.

Problema e că sunt puțini care au contoare inteligente. Să vii pentru o populație care în proporție de 30% are contoare smart e mai mult o măsură doar ca să fie. Măsura e bună, dar e bună când ai contoarele respective”, a declarat acesta.

Specialistul consideră că simpla notificare nu este suficientă pentru a produce efecte semnificative. El face referire la sisteme mai complexe utilizate în alte state.

Problema nu ar fi strict numai să fii avertizat. Există un sistem care se numește demand side management și care presupune o optimizare a consumului plecând de la aceste principii de management în energie, inclusiv cu reducerea facturii. Funcțiile sunt mult mai multe la sistemele din străinătate, unde există posibilitatea să negociezi cu ei, să îți reduci consumul și să primești o bonificație”, a spus Chisăliță.

Costurile vor fi incluse în facturi

Implementarea sistemului nu implică cheltuieli semnificative, în special în cazul notificărilor digitale. Cu toate acestea, orice investiție realizată de furnizori va fi inclusă în costurile finale suportate de consumatori.

ANRE susține că impactul va fi redus, însă nu inexistent.

Pe termen lung, autoritatea urmărește alinierea pieței locale la standardele europene și dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente de gestionare a consumului de energie. Rămâne de văzut în ce măsură sistemul de notificare va produce efecte în absența unei extinderi rapide a contoarelor inteligente.

