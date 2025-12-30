Care sunt cheltuielile care îi așteaptă în 2026 pe românii ce trăiesc la bloc

Pentru un român care locuiește la bloc, 2026 vine cu provocări financiare concrete și variate. Pe lângă cheltuielile evidente precum chiria sau rata la credit ipotecar, costul vieții include mai multe componente: întreținerea lunară, utilitățile (energie, apă, gaze), încălzirea în sezonul rece, fondul de rulment, cheltuieli administrative și surprizele neprevăzute. În plus, pe fondul inflației și al costurilor mai ridicate la locuințe, deținătorii de apartamente ar putea suporta și impozite majorate pe proprietăți în 2026.

Cu toate că datele exacte pentru 2026 pot varia în funcție de piață, estimările actuale arată că un apartament la bloc este o cheltuială majoră pentru orice familie sau persoană. Chiria pentru un apartament cu o cameră în București este în medie peste 2.000 lei/lună, iar în orașele mari precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași este similară sau ușor mai mică.

Cumpărarea unui apartament poate aduce costuri suplimentare notabile: potrivit unor prognoze, impozitul pe apartamente ar putea crește cu până la 70-80% în 2026 ca urmare a actualizării valorilor impozabile la nivel național, ceea ce va însemna o povară suplimentară fiscală pentru proprietari.

Întreținerea lunară la bloc este percepută de mulți chiriași sau proprietari ca o taxă fixă, dar în realitate include o serie de servicii comune: lift, curățenie, paza imobilului, iluminat comun, curățarea scărilor și a spațiilor exterioare, vidanjare (unde este cazul), ridicarea gunoiului etc. Această sumă se împarte între locatari proporțional cu cota-parte pe scară.

Sumele pentru întreținere pot varia mult în funcție de mărimea apartamentului, numărul locatarilor și de serviciile incluse. Din raportări recente, un locatar poate plăti între 150 și 600 lei/lună doar pentru întreținere, mai ales iarna, când consumul de apă caldă sau alte servicii crește.

Pe lângă întreținere, asociațiile de proprietari colectează fondul de rulment, o contribuție care se strânge pentru reparații ulterioare, consolidări, schimbări de acoperiș sau lifturi. Acest fond este obligatoriu din punct de vedere legal și trebuie aprobat în Adunarea Generală a Asociației de Proprietari.

Fondul de rulment poate părea „ascuns” pentru cei care nu sunt familiarizați cu administrarea clădirii, dar nu este o simplă taxă: este o rezervă ce protejează proprietarii de cheltuieli majore neprevăzute și poate reprezenta zeci sau sute de lei pe lună, în funcție de starea imobilului și necesitățile viitoare.

Utilitățile sunt una dintre cele mai greu de anticipat cheltuieli. Date comparative recente pentru România arată că facturile lunare pentru energia electrică, gaz, apă și alte servicii pentru un apartament mediu pot ajunge la 300–600 lei/lună, depinzând de sezon și consum.

Iarna, când se folosesc încălzirea electrică sau gazul pentru prepararea apei calde, facturile pot crește semnificativ. În alte perioade ale anului, costurile sunt mai moderate, dar rămân o parte constantă a bugetului.

Pe lângă facturile de bază, locatarii plătesc și servicii de conectivitate, cum ar fi internet fix sau pachete de telefonie mobilă. Acestea sunt relativ accesibile în România, de obicei între 30 și 80 lei pe lună pentru internet și 25–50 lei pentru un abonament mobil.

Aceste costuri „ascunse” fac parte din utilități, dar nu sunt incluse în întreținerea de bloc și trebuie bugetate separat, adăugând între 50 și 150 lei/lună la totalul cheltuielilor lunare.

În blocurile cu centrală de cartier sau sistem de încălzire centralizat, costul încălzirii este de obicei inclus în întreținere sau facturat separat în funcție de consumul fiecărui apartament. În clădirile mai vechi, unde izolația este slabă, costurile pot fi mai mari, iar facturile cresc semnificativ în lunile geroase.

Estimările pentru iarnă variază de la câteva sute la peste o mie de lei, în cazul în care se folosește gaz pentru centrale individuale sau energie electrică pentru încălzire directă. Aceste costuri sunt greu de prevăzut și pot fi considerate „ascunse” până când sezonul rece începe efectiv.

Pe lângă fondul de rulment și întreținere, locatarii pot fi solicitați să contribuie la reparații urgente. De exemplu, un lift defect sau o țeavă spartă poate genera costuri semnificative pentru asociația de proprietari și, în final, pentru locatari.

Aceste cheltuieli nu apar în calculele obișnuite ale facturilor lunare, dar pot adăuga o povară financiară neașteptată dacă nu există suficient fond de rezervă.

În 2026, schimbările fiscale vor influența bugetul locatarilor. Un raport recent arată că impozitul pe locuință poate crește semnificativ, ceea ce va face ca deținătorii de apartamente să plătească mai mult la bugetul local. Acest impozit nu este inclus în întreținerea de zi cu zi, dar reprezintă o cheltuială anuală importantă pe care mulți o uită până când vine momentul plății.

Având în vedere datele actuale și tendințele de cost, un rezident tipic la bloc ar trebui să se aștepte la următoarele cheltuieli lunare:

Chirie sau rată ipotecară: 1.800–3.500 lei

Întreținere de bloc: 150–600 lei

Fond de rulment: 50–200 lei

Utilități (energie, apă, gaz): 300–600 lei

Internet și mobil: 50–130 lei

Încălzire suplimentară iarna: 200–1.000 lei (variabil)

Cheltuieli neprevăzute: 100–300 lei pentru reparații ocazionale

Total estimat (mediu): ~2.500–6.000 lei/lună, în funcție de oraș, mărimea locuinței, tipul de încălzire și stilul de viață.