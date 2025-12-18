Legea asociațiilor de bloc se modifică: flexibilitate mai mare în folosirea banilor din fonduri speciale

Banii obținuți de asociațiile de proprietari din închirierea spațiilor comune sau din publicitate vor putea fi folosiți nu doar pentru reparații, ci și pentru plata cheltuielilor curente atunci când fondul de rulment este gol. Măsura apare într-un proiect legislativ care a trecut tacit de Senat și urmează să fie votat decisiv de Camera Deputaților.

Modificările propuse la Legea asociațiilor de bloc (Legea 196/2018) vor introduce mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor constituite la nivelul imobilelor.

Astfel, în cazul în care rezervele financiare din fondul de rulment nu sunt suficiente, veniturile acumulate în fondul de reparații sau în alte fonduri speciale vor putea acoperi cheltuielile curente, inclusiv facturile, cu condiția aprobării prin hotărâre a adunării generale a proprietarilor.

Fiecare utilizare a banilor din fondul de reparații sau din alte fonduri pentru cheltuieli curente va necesita aprobarea adunării generale, conform prevederilor viitoarei legi.

În prezent, Legea 196/2018 prevede că fondul de rulment este destinat exclusiv asigurării plăților curente, iar veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv dobânzile bancare, alimentează doar fondul de reparații. Noua lege va permite, practic, să fie folosiți acești bani și pentru acoperirea cheltuielilor curente, reducând riscul de neplată a utilităților sau de debranșare a imobilului.

„Rațiunea introducerii unei obligativități de constituire a acestor fonduri rezidă în dorința legiuitorului de a proteja proprietarii din condominii care își achită la timp contribuțiile care le revin la acoperirea cheltuielilor curente ale asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor constituite de asociația de proprietari, în raport cu membrii care înregistrează restanțe la plata acestor contribuții, evitând astfel eventuale măsuri sancționatorii, precum debranșarea întregului condominiu de la serviciile de utilități publice sau introducerea de acțiuni în justiție împotriva asociației ori instituirea unor măsuri asigurătorii”, spun inițiatorii propunerii.

Ei menționează că această măsură, aplicabilă în situații excepționale, are scopul de a permite asociațiilor de proprietari să gestioneze mai eficient banii disponibili.

„Prin această prevedere, care introduce o normă aplicabilă în cazuri in extremis, permitem o gestiune mai eficientă a cash-flow-ului asociației de proprietari, în lipsa căreia asociația se poate regăsi în situația de a dispune de fonduri în cont, dar pe care nu le poate utiliza, lucru care va duce la blocaje sau întârzieri privind plățile către furnizorii de utilități publice, creându-se situații neplăcute și pentru acești operatori, care vor fi nevoiți să recurgă la măsuri cronofage și bugetofage pentru recuperarea datoriilor”, mai arată aceștia.

Măsurile propuse vor putea fi aplicate doar după ce proiectul de lege va fi adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.