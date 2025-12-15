Ce se întâmplă cu restanțierii de la bloc după decizia în premieră a Tribunalului București

Tribunalul București a decis că asociațiile de proprietari pot afișa listele de întreținere cu restanțieri, dar fără date personale sensibile. Decizia clarifică limitele legale ale „listelor rușinii”.

Odată cu intrarea în sezonul rece, costurile lunare pentru întreținere cresc semnificativ în majoritatea blocurilor. Facturile mai mari la încălzire și utilități pun presiune pe bugetele familiilor, iar întârzierile la plată devin tot mai frecvente. În acest context, o practică veche revine constant în discuție: afișarea la avizier a listelor cu locatarii care nu și-au achitat întreținerea.

Pentru unii administratori, aceste „liste ale rușinii” sunt o metodă de presiune socială. Pentru alți locatari, ele reprezintă o încălcare gravă a dreptului la viață privată. O speță recentă, soluționată definitiv în apel de Tribunalul București, aduce clarificări importante asupra limitelor legale ale acestei practici.

Cazul a pornit de la acțiunea în justiție formulată de un proprietar de apartament, care a reclamat mai multe fapte imputate asociației de proprietari. Acesta a susținut că numele său a fost afișat la avizier ca restanțier, alături de un apel redactat de el, în care erau vizibile date personale sensibile, inclusiv CNP-ul, adresa și date din cartea de identitate.

În plus, proprietarul a contestat utilizarea datelor sale personale într-un dosar de executare silită, considerând că asociația a depășit limitele legale. Pentru toate aceste fapte, el a solicitat despăgubiri morale în valoare de 150.000 de lei.

Tribunalul București a admis parțial argumentele reclamantului, stabilind că asociația de proprietari nu avea dreptul să afișeze date personale sensibile la avizier. Instanța a constatat că expunerea unor informații precum CNP-ul sau datele din actul de identitate reprezintă o încălcare a legislației privind protecția datelor personale.

Cu toate acestea, judecătorii au respins cererea de acordare a despăgubirilor solicitate. Tribunalul a apreciat că, deși a existat o încălcare punctuală a regulilor privind datele personale, nu s-a dovedit un prejudiciu moral care să justifice suma cerută.

Cel mai important aspect al deciziei îl reprezintă clarificarea statutului listelor de întreținere. Instanța a stabilit că afișarea acestora la avizier, inclusiv cu menționarea restanțelor, este legală. Cu alte cuvinte, asociațiile de proprietari pot face publice sumele datorate de fiecare apartament, atât timp cât nu divulgă date personale sensibile.

Judecătorii au arătat că legea obligă asociația să asigure transparența cheltuielilor și a modului de repartizare a acestora. În acest cadru, afișarea listelor de plată nu reprezintă o sancțiune morală, ci o obligație administrativă.

Prin urmare, ceea ce este cunoscut popular drept „lista rușinii” nu este, în sine, o practică ilegală, atâta timp cât se limitează strict la informații financiare.

Instanța a analizat și aspectul legat de folosirea datelor personale în cadrul procedurii de executare silită. Tribunalul a stabilit că asociația de proprietari are nu doar dreptul, ci și obligația de a colabora cu executorul judecătoresc în vederea identificării bunurilor debitorului.

„Legea obligă asociația să colaboreze în identificarea bunurilor debitorului. Așadar, în executare silită, folosirea datelor este legală și necesară”, se arată în motivarea instanței.

Această concluzie confirmă că recuperarea datoriilor prin executare silită este un instrument legitim, iar utilizarea datelor proprietarului în acest scop nu încalcă legea, dacă se face în cadrul procedurilor legale.

În urma hotărârii Tribunalului București, limitele sunt clar conturate. Asociațiile de proprietari pot afișa la avizier listele de întreținere, inclusiv restanțele, dar nu pot face publice date personale precum CNP-ul sau seria actului de identitate. De asemenea, pot iniția și susține proceduri de executare silită pentru recuperarea debitelor.

Decizia oferă un cadru de siguranță juridică atât administratorilor, cât și proprietarilor, într-un domeniu unde conflictele sunt frecvente și tensionate.

Un alt aspect esențial ține de termenul de prescripție al datoriilor. În lipsa unei prevederi speciale în legislația asociațiilor de proprietari, se aplică termenul general prevăzut de Codul civil. Concret, datoriile unui locatar față de asociație se prescriu în termen de trei ani.

Acest termen curge de la data la care obligația de plată a devenit scadentă. Dacă asociația nu face demersuri pentru recuperarea sumelor în acest interval, datoriile nu mai pot fi recuperate pe cale legală și pot fi trecute la pierderi.