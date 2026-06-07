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Debranșarea unui bloc de la termoficare: condiții legale, pași și limitări în 2026

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Debranșarea unui bloc de la termoficare: condiții legale, pași și limitări în 2026Țevi. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Debranșarea unui bloc de la sistemul centralizat de termoficare, cunoscut anterior sub denumirea de RADET și în prezent gestionat în București de Termoenergetica SA, este un proces strict reglementat legal și mult mai complex decât în cazul unui apartament individual.

Procedura este posibilă legal, însă presupune acorduri colective, documentație tehnică și avize din partea mai multor instituții.

Cum se poate face debranșarea unui bloc

Din punct de vedere legal, cadrul este stabilit prin Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, care permite renunțarea la serviciul public de încălzire, cu respectarea condițiilor tehnice și administrative. În cazul unui întreg imobil, decizia nu poate fi individuală, ci trebuie adoptată la nivelul întregii asociații de proprietari.

Primul pas este obținerea unei hotărâri în Adunarea Generală a proprietarilor, prin care aceștia își exprimă acordul pentru renunțarea la sistemul centralizat. Fără această decizie colectivă, procedura nu poate continua.

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În paralel, este necesară întocmirea unui proiect tehnic realizat de un specialist autorizat, care să stabilească soluția alternativă de încălzire pentru întregul bloc și modul în care instalațiile existente vor fi modificate sau dezafectate.

Documentația trebuie depusă la operatorul de termoficare

Ulterior, documentația trebuie depusă la operatorul de termoficare, care analizează impactul asupra rețelei urbane. În funcție de situație, pot fi solicitate avize suplimentare de la autoritățile locale și de la organismele de reglementare în domeniu.

În multe cazuri, este necesar și acordul privind alimentarea alternativă cu energie termică, precum o centrală de bloc sau alte sisteme independente.

Asociație bloc

Asociație bloc. Sursă foto: Arhiva EVZ

Procesul de debranșare a unui întreg imobil este rar aprobat în practică, deoarece sistemele centralizate funcționează pe baza unor rețele interconectate, iar scoaterea unui bloc poate afecta echilibrul hidraulic al zonei.

Din acest motiv, autoritățile solicită frecvent studii tehnice detaliate privind impactul asupra altor consumatori.

Debranșarea propriu-zisă poate aduce cu sine probleme tehnice

După aprobări, urmează execuția lucrărilor de separare fizică de rețea și emiterea procesului-verbal final de debranșare. Din acel moment, blocul nu mai este considerat consumator al sistemului centralizat, iar locatarii trebuie să suporte integral costurile noului sistem de încălzire, inclusiv întreținerea acestuia.

În practică, debranșarea unui întreg bloc rămâne o soluție excepțională, aplicată doar în situații bine justificate tehnic și economic.

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