Când te poți debranșa de la Termoenergetica. Cât costă și actele necesare

Decizia de a renunța la serviciile de termoficare centralizată furnizate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) și de a trece la un sistem propriu, fie el pe gaze sau electric, declanșează un maraton birocratic și tehnic.

Debranșarea legală nu este doar o chestiune de voință, ci o procedură complexă, strict reglementată, care necesită planificare meticuloasă, un buget substanțial care depășește lejer suma de 1.000 de euro și, mai ales, respectarea unor termene limită impuse de lege. Neînțelegerea etapelor poate duce la întârzieri de un an sau chiar la facturare dublă.

Aspectul crucial care guvernează întregul proces este calendarul. Conform legislației în vigoare, care vizează buna funcționare a rețelei, lucrarea fizică de debranșare — adică intervenția pe rețeaua comună a blocului — este interzisă în timpul sezonului de încălzire.

Asta înseamnă că, indiferent cât de repede obțineți avizele, tăierea țevilor se poate realiza, în general, doar în afara sezonului rece, care se suprapune cu perioada 15 aprilie – 31 august. Vestea bună este că, deși lucrarea efectivă trebuie programată vara, proprietarii pot începe colectarea documentelor și depunerea cererii la CMTEB oricând pe parcursul anului, deoarece Avizul Tehnic de Debranșare emis de companie este valabil un an.

Înainte de a demara orice altă formalitate, proprietarul trebuie să obțină acordul scris, oficial, din partea Asociației de Proprietari. Acest document este de neclintit; fără el, dosarul nu va fi acceptat de Termoenergetica.

Prin emiterea acordului, Asociația confirmă că debranșarea nu va perturba sau dezechilibra parametrii de funcționare a sistemului pentru ceilalți locatari. Suplimentar, solicitantul trebuie să dovedească ferm ce sursă alternativă de încălzire va utiliza: pentru centralele pe gaze, este necesar Avizul Tehnic de Racordare de la Distrigaz, iar pentru sistemele electrice, trebuie prezentată documentația tehnică a echipamentului ce va fi instalat.

Odată ce acordul Asociației este obținut, începe partea tehnică. Proprietarul trebuie să angajeze o firmă specializată și autorizată pentru a întocmi Proiectul Tehnic de Debranșare. Acesta este documentul fundamental care descrie și justifică tehnic modul în care deconectarea poate fi realizată în siguranță. Dosarul complet, care include acest proiect tehnic, cererea tip și toate actele de proprietate, se depune la Serviciul Tehnic al CMTEB. Aici se achită și singurul cost direct către Termoenergetica: taxa de emitere a Avizului Tehnic de Debranșare, care se ridică la aproximativ 245 de lei.

Este esențial de subliniat că taxa plătită către CMTEB reprezintă doar un cost minor în ecuația generală. Cheltuielile se acumulează rapid: costul onorariului firmei pentru Proiectul Tehnic și consultanță poate varia între 2.500 și 4.000 de lei.

Odată aprobat proiectul tehnic, Termoenergetica mai emite o factură fiecărui proprietar. Este o cheltuială, care deseori induce în eroare proprietarii, este cea care pare a fi o taxă per unitate de încălzire. Această taxă include în deviz un cost specific pentru manopera de demontare, decuplare și dopuire a caloriferelor vechi de la rețeaua comună. Acest cost acoperă manopera instalatorilor, precum și materialele consumabile necesare pentru a etanșa corect traseul de agent termic. Astfel, în funcție de numărul de camere și de calorifere existente în apartament, costul estimat pentru această operațiune de decuplare și sigilare se poate situa între 150 și 300 de lei per calorifer, aceasta fiind o factură separată care trebuie achitată în timpul procesului.

La aceasta se adaugă, dacă se optează pentru gaze, costul proiectului de gaze și al lucrării de execuție a instalației interioare, estimat la 1.900 - 3.000 de lei. Cea mai mare investiție rămâne însă achiziția centralei, a radiatoarelor noi, a țevilor și manopera de montaj a întregii instalații interioare, sume care pot depăși cu ușurință 8.000 – 10.000 de lei, în funcție de calitatea materialelor alese.

După obținerea Avizului Tehnic și intrarea în perioada de vară, se solicită programarea lucrării. Un detaliu crucial este că debranșarea fizică este realizată exclusiv de către echipele Termoenergetica. Niciun instalator sau proiectant privat nu are voie să intervină direct pe rețeaua comună.

Solicitantul are obligația de a asigura și a achita materialele necesare pentru sigilarea și deconectarea țevilor. Imediat după finalizarea lucrării, angajații CMTEB întocmesc Procesul Verbal de Deconectare. Acest document final, care atestă oficial decuplarea, trebuie prezentat atât Asociației de Proprietari, cât și Termoenergetica, pentru a evita orice facturare ulterioară și pentru a închide în mod legal relația contractuală.