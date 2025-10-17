Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași

Mutarea într-un oraș mare vine cu multe cheltuieli ascunse. De la utilități și internet, până la transportul public și taxele locale, iată cât te costă în 2025 să te relochezi complet în București, Timișoara sau Iași.

Mutarea într-un oraș mare nu mai înseamnă doar găsirea unei locuințe. În 2025, procesul a devenit un amestec între birocrație digitalizată, costuri crescute și proceduri care, deși mai simple, implică mai multe etape administrative decât în anii trecuți.

De la activarea utilităților și plata primelor facturi până la schimbarea actelor de identitate, românii care se relochează trebuie să aloce un buget considerabil.

Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) arată că prețurile pentru serviciile de bază – energie, apă și gunoi – au crescut cu aproximativ 5–7% față de anul precedent. În medie, o familie cheltuie între 1.800 și 3.000 de lei doar pentru instalarea și plata primelor facturi după mutare.

În București, costurile rămân cele mai mari din țară. Pentru un apartament cu două camere, factura lunară la curent depășește 150 de lei, iar la gaz ajunge ușor la 250 de lei în sezonul rece.

Apa și canalizarea costă între 75 și 85 de lei pe lună, iar taxa pentru salubrizare se situează în jurul a 35 de lei de persoană.

Timișoara este ușor mai accesibilă, cu facturi la curent între 130 și 150 de lei și costuri la apă în jurul a 70 de lei.

În Iași, prețurile sunt cele mai mici dintre cele trei orașe mari: energia electrică se situează în jur de 140 de lei, iar gazul între 170 și 210 lei lunar, în funcție de consum.

Aceste diferențe provin din modul de gestionare locală a serviciilor. În București, rețeaua este administrată de Termoenergetica și Apa Nova, în timp ce Timișoara depinde de Aquatim, iar Iașiul de compania Apavital.

Potrivit ANRE, anul 2025 aduce o ușoară creștere la energia electrică, în timp ce tariful pentru gaze naturale rămâne plafonat la nivelul stabilit în toamna anului trecut.

Conectarea la internet și televiziune este mai simplă ca oricând. Marile companii – Digi, Orange, Vodafone și Telekom – oferă instalare rapidă, semnătură electronică și activare în 24–48 de ore.

Prețurile pentru internet de mare viteză variază între 40 și 55 de lei pe lună, iar pachetele combinate cu televiziune ajung la 80–90 de lei.

În majoritatea cazurilor, instalarea este gratuită, însă pentru apartamentele noi pot apărea taxe de cablare care ajung la 200 de lei.

Odată cu schimbarea domiciliului, apar și costurile administrative. Toate cele trei orașe mari permit plata online a taxelor locale prin platformele proprii sau prin ghișeul.ro.

Impozitul anual pentru un apartament cu două camere se situează între 210 și 320 de lei, în funcție de oraș, iar pentru un autoturism de 1,6 litri benzină, impozitul este cuprins între 70 și 100 de lei pe an.

Parcarea rezidențială rămâne una dintre cele mai costisitoare taxe urbane, în special în București, unde un loc de parcare în zonele centrale costă între 500 și 600 de lei pe an. În cartiere, prețul scade la 300–400 de lei.

În Timișoara, abonamentele anuale pentru parcare sunt în jurul a 200 de lei, iar în Iași între 100 și 200 de lei.

Toate cele trei primării au implementat sisteme de plată digitală și rezervare online, reducând birocrația și timpul de așteptare.

Transportul public este un alt capitol important al costului de relocare. Bucureștiul are cel mai scump sistem, dar și cea mai dezvoltată rețea, care include metrou, tramvaie și autobuze.

Un abonament lunar integrat STB–Metrorex costă 80 de lei, iar un abonament săptămânal 30 de lei.

În Timișoara, prețul abonamentului lunar este de 75 de lei, iar o călătorie simplă costă 4 lei. În Iași, abonamentul lunar este de 65 de lei, iar biletele individuale costă 3 lei.

Timișoara și Iași au introdus în ultimii ani aplicații digitale pentru plata călătoriilor, dar și servicii integrate de bike-sharing și trotinete electrice. În toate cele trei orașe, plata se poate face direct prin telefon sau card contactless, fără bilete fizice.

Mutarea implică și cheltuieli suplimentare legate de transportul mobilierului și de amenajarea locuinței.

Serviciile de mutare costă, în 2025, între 800 și 1.500 de lei, în funcție de distanță și volum. Dacă este nevoie de depozitare temporară, costurile ajung la 300–400 de lei pe lună. Curățenia profesională pentru un apartament mediu costă între 250 și 400 de lei.

Persoanele care își schimbă domiciliul trebuie să actualizeze actele de identitate. Cartea de identitate costă 65 de lei, iar schimbarea adresei pe permisul auto implică o taxă suplimentară de 30 de lei.

Multe primării permit depunerea documentelor online, ceea ce scurtează considerabil timpul de procesare.

La finalul primei luni după mutare, suma totală cheltuită de o persoană care se relochează complet diferă considerabil în funcție de oraș.

În București, costurile totale ajung frecvent la peste 3.000 de lei. În Timișoara, cheltuielile se situează între 2.200 și 2.700 de lei, iar în Iași între 1.900 și 2.500 de lei.

Estimarea include activarea utilităților, plata primelor facturi, abonamentele la transport, serviciile de internet și eventualele taxe administrative.

Chiriile nu sunt incluse, întrucât variază foarte mult în funcție de zonă și suprafață.