Cum blochezi accesul copiilor la site-uri nepotrivite din router. Ghid util pentru părinți

Internetul a devenit o parte esențială a vieții noastre, dar, în același timp, și o sursă de riscuri, mai ales pentru copii. Accesul necontrolat la conținut nepotrivit, violență, jocuri periculoase sau site-uri pentru adulți poate influența negativ dezvoltarea celor mici. De aceea, companiile de internet, dar și producătorii de dispozitive, oferă soluții de control parental menite să îi ajute pe părinți să gestioneze mai ușor activitatea copiilor în mediul digital.

Clienții DIGI România au la dispoziție o opțiune gratuită numită Control Parental, creată special pentru a limita accesul la site-urile nepotrivite pentru cei mici. Prin activarea acestei funcții, sunt blocate automat numeroase pagini web cu conținut pentru adulți, jocuri violente sau materiale periculoase.

Activarea este simplă și nu necesită cunoștințe tehnice. Este nevoie doar de un cont activ pe site-ul DIGI. După autentificare, pașii sunt următorii:

Accesezi secțiunea Serviciile mele

Alegi categoria Internet

Cauti opțiunea Control parental și dai click pe ea

Apeși butonul Activează.

După ce parcurgi toți pașii de activare, este necesar să repornești routerul pentru ca modificările să fie aplicate complet. Această etapă este esențială, deoarece fără repornire sistemul nu va recunoaște noile setări de securitate.

După ce dispozitivul s-a reconectat la rețea, funcția de control parental devine activă, iar toate echipamentele conectate – fie că vorbim despre telefoane, tablete, laptopuri sau televizoare smart – vor beneficia automat de filtrarea conținutului.

Practic, routerul va bloca accesul către site-uri considerate nepotrivite pentru minori, eliminând riscul ca aceștia să ajungă accidental pe pagini cu conținut pentru adulți, materiale violente sau alte tipuri de informații inadecvate.

Pe lângă funcția oferită de furnizorul de internet, există și alte soluții utile pentru a-i proteja pe cei mici:

Setările integrate în dispozitive. Majoritatea telefoanelor, tabletelor și laptopurilor au în sistemul de operare opțiuni de control parental. Acestea pot limita timpul petrecut online, pot bloca aplicații sau pot monitoriza activitatea.

Google Family Link. Este o aplicație gratuită creată de Google care oferă părinților posibilitatea de a urmări modul în care copilul folosește telefonul, de a stabili limite de timp și chiar de a vedea locația în timp real.