Notițele pentru Bac, transformate în afacere pe rețelele sociale. Prețurile pornesc de la 30 de lei

În ultimele săptămâni, grupurile de Facebook frecventate de elevi s-au umplut de anunțuri prin care sunt scoase la vânzare materiale de pregătire pentru examenul de Bacalaureat. Cele mai multe sunt postate de absolvenți. Pentru sume care pornesc de la câteva zeci de lei, cei interesați pot cumpăra pachete complete ce includ rezumate la toate materiile, fișe de lucru, teste rezolvate și modele de subiecte din anii trecuți.

Anunțurile sunt redactate într-un ton atractiv. Cei care se scot la vânzare spun că acesta ar fi „cel mai rapid mod de a învăța eficient pentru Bac”. Fenomenul a devenit tot mai vizibil pe rețelele sociale, mai ales în rândul elevilor de clasa a XII-a care își caută soluții de învățare rapide, din lipsă de timp sau din dorința de a evita manualele voluminoase.

În funcție de complexitate și de numărul de pagini, prețurile pornesc de la 30 de lei și pot ajunge până la 150 de lei pentru seturile complete care acoperă toate disciplinele principale – Limba și literatura română, Istorie sau Matematică.

Unii vânzători menționează că dosarele au fost realizate în timpul liceului și conțin „materia sintetizată”. Alții oferă chiar și variante în format digital

„Dosar bacalaureat biologie vegetală și animală. Conține toată teoria în acord cu programa pentru examenul de bacalaureat în vigoare, probleme rezolvate, modele de mini eseuri, desene. Dosarul se poate trimite în format electronic sau fizic, prin curier”, se arată într-un anunț publicat pe Facebook.

Pregătirea pentru Bacalaureat, o etapă importantă

Unii liceeni recunosc că preferă să cumpere astfel de dosare pentru a economisi timp.

„E mai simplu să ai totul structurat. Nu mai pierzi ore întregi căutând lecțiile prin caiete”, ne-a spus un elev din Făgăraș.