Cum se vor desfășura orele remediale în școli. Părinții, informați periodic despre absențe

Începând cu anul școlar 2025-2026, toți învățătorii și profesorii din învățământul primar vor desfășura două ore pe săptămână dedicate pregătirii remediale pentru elevi. Această măsură este prevăzută de Legea nr. 141/2025 și a fost detaliată prin ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 6.423, publicat în Monitorul Oficial pe 2 octombrie 2025.

Programul de învățare remedială se organizează pe baza unui grafic lunar, iar prezența elevilor va fi atent monitorizată de cadrele didactice implicate.

Absențele nu vor fi trecute în catalogul obișnuit, ci într-un registru special destinat acestui program. În plus, părinții sau reprezentanții legali ai elevilor vor fi informați cu privire la absențele acumulate, conform metodologiei oficiale.

„Prezența elevilor la Programul ÎR este urmărită de către cadrele didactice implicate în desfășurarea Programului ÎR. Absențele elevilor se consemnează într-un catalog special, aferent Programului ÎR. Învățătorul/Profesorul pentru învățământ primar informează părinții/reprezentanții legali cu privire la absențele acumulate de elevi”, potrivit metodologiei.

Activitatea învățătorilor va fi consemnată separat în condica de prezență, alături de alte date specifice desfășurării programului. Această măsură are ca scop asigurarea unei monitorizări eficiente a participării elevilor și îmbunătățirea rezultatelor școlare prin intervenții didactice suplimentare.

„Activitatea didactică desfășurată de personalul didactic de predare, încadrat în unitatea de învățământ cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată, în cadrul Programului ÎR este consemnată în condica de prezență”, se mai arată în document.

La începutul noului an școlar, Daniel David a evidențiat că un efect pozitiv al noilor măsuri îl reprezintă introducerea celor două ore de educație remedială în învățământul primar.

„Noi întotdeauna ne-am dorit să avem program național remedial, dar nu am avut buget. Ei, uite că vom avea două ore pe săptămână la nivelul învățământului primar, în care învățătorul va lucra cu copii să-și consolideze și să-și fixeze competențele dobândite, să corecteze competențele pe care ar fi vrut să le formeze și copii n-au reușit să le asimileze”, a declarat, la RFI, Daniel David.