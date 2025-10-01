International

Elevi din Indonezia, blocați sub dărămături după ce clădirea unei școlii s-a prăbușit

Elevi din Indonezia, blocați sub dărămături după ce clădirea unei școlii s-a prăbușitSursă foto: X.com
Cel puțin 91 de elevi au rămas blocați sub dărâmături la o școală islamică din Java de Est, Indonezia, după ce o clădire veche s-a prăbușit în timpul unei extinderi neautorizate. Incidentul a avut loc luni după-amiază, în timpul rugăciunilor elevilor și s-a soldat cu moartea a cel puțin trei copii și rănirea mai multor elevi, potrivit AP.

O extindere neautorizată i-a pus în pericol pe elevii unei școli din Indonezia

Cel puțin 91 de elevi au rămas blocați sub dărâmături la internatul Khoziny Islamic, după ce o clădire veche de peste un secol s-a prăbușit în timpul unor lucrări de extindere neautorizate. Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor (BNPB) a revizuit marți seară estimările privind numărul copiilor îngropați, care a crescu de la 38 la 91, pe baza verificărilor și a relatărilor familiilor.

Autoritățile au precizat că prăbușirea a avut loc când elevii se aflau într-o sală de rugăciuni, într-o clădire unde au fost adăugate două etaje fără autorizație.

Elevii afectați sunt băieți adolescenți cu vârste între 12 și 18 ani

Poliția locală a precizat că fundația clădirii nu a putut susține greutatea suplimentară, iar structura s-a prăbușit în timpul turnării betonului.

Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit
Clădirea unei școli care s-a prăbușit în Indonezia

Sursa foto: X.com

Majoritatea elevilor afectați sunt băieți cu vârste între 12 și 18 ani, din clasele a șaptea până în a douăsprezecea. Elevele instituției se aflau în alte săli de rugăciune și au reușit să scape nevătămate.

Peste 300 de salvatori lucrează intens pentru a extrage supraviețuitori

Peste 300 de salvatori lucrează continuu pentru a extrage supraviețuitorii prinși sub dărâmături. Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor a precizat că șase copii sunt încă în viață, însă accesul până la ei este dificil din cauza plăcilor masive de beton și a altor elemente instabile. Echipamentele grele disponibile nu sunt utilizate pentru a evita prăbușiri suplimentare.

Salvatorii le furnizează oxigen, apă și hrană prin crăpături înguste pentru a-i menține pe copii în viață. Familiile și autoritățile se mobilizează pentru a sprijini operațiunea, iar coordonatorii avertizează că eforturile vor dura probabil mai multe zile. Mulți dintre răniți au suferit fracturi și leziuni grave la cap și necesită intervenții medicale de urgență.

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

