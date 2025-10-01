Elevi din Indonezia, blocați sub dărămături după ce clădirea unei școlii s-a prăbușit

Cel puțin 91 de elevi au rămas blocați sub dărâmături la o școală islamică din Java de Est, Indonezia, după ce o clădire veche s-a prăbușit în timpul unei extinderi neautorizate. Incidentul a avut loc luni după-amiază, în timpul rugăciunilor elevilor și s-a soldat cu moartea a cel puțin trei copii și rănirea mai multor elevi, potrivit AP.

Cel puțin 91 de elevi au rămas blocați sub dărâmături la internatul Khoziny Islamic, după ce o clădire veche de peste un secol s-a prăbușit în timpul unor lucrări de extindere neautorizate. Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor (BNPB) a revizuit marți seară estimările privind numărul copiilor îngropați, care a crescu de la 38 la 91, pe baza verificărilor și a relatărilor familiilor.

Autoritățile au precizat că prăbușirea a avut loc când elevii se aflau într-o sală de rugăciuni, într-o clădire unde au fost adăugate două etaje fără autorizație.

Poliția locală a precizat că fundația clădirii nu a putut susține greutatea suplimentară, iar structura s-a prăbușit în timpul turnării betonului.

Majoritatea elevilor afectați sunt băieți cu vârste între 12 și 18 ani, din clasele a șaptea până în a douăsprezecea. Elevele instituției se aflau în alte săli de rugăciune și au reușit să scape nevătămate.

Peste 300 de salvatori lucrează continuu pentru a extrage supraviețuitorii prinși sub dărâmături. Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor a precizat că șase copii sunt încă în viață, însă accesul până la ei este dificil din cauza plăcilor masive de beton și a altor elemente instabile. Echipamentele grele disponibile nu sunt utilizate pentru a evita prăbușiri suplimentare.

Salvatorii le furnizează oxigen, apă și hrană prin crăpături înguste pentru a-i menține pe copii în viață. Familiile și autoritățile se mobilizează pentru a sprijini operațiunea, iar coordonatorii avertizează că eforturile vor dura probabil mai multe zile. Mulți dintre răniți au suferit fracturi și leziuni grave la cap și necesită intervenții medicale de urgență.