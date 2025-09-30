O mamă s-a dezbrăcat la ședința de la școală, în semn de protest față de exagerările woke

O ședință a consiliului școlar din California a fost întreruptă după ce o activistă a recurs la un gest șocant pentru a protesta față de politica transgender privind utilizarea vestiarelor.

Beth Bourne, președinta filialei Moms for Liberty din Yolo County, și-a scos bluza în fața oficialilor, rămânând în costum de baie, pentru a ilustra disconfortul pe care, în opinia sa, îl trăiesc elevii.

Incidentul a dus la suspendarea temporară a întâlnirii și, ulterior, la evacuarea acesteia din sală de către poliție.

Discuțiile aprinse au pornit de la regulamentul districtului școlar Davis Joint Unified, care permite elevilor să utilizeze toaletele și vestiarele în funcție de identitatea de gen declarată.

Beth Bourne, cunoscută pentru luările de poziție critice pe această temă, a intervenit pe 18 septembrie la tribuna consiliului, acuzând conducerea școlii că nu ține cont de vulnerabilitatea elevilor.

„Acest district școlar spune că, în funcție de identitatea transgender a unui copil, el poate alege ce baie vrea. Asta înseamnă că avem elevi care intră în spații doar declarându-se altfel”, a susținut ea.

Pentru a-și susține argumentul, a început să își scoată bluza, sub privirile șocate ale membrilor consiliului.

În momentul în care a rămas doar în bustieră, un membru al consiliului a exclamat: „Nu, nu puteți face asta...”.

În ciuda rugăminților de a se opri, Bourne a replicat:

„Am costumul de baie pe mine. Este permis”.

Președintele consiliului a decis atunci să suspende ședința pentru a restabili ordinea. La reluarea întâlnirii, i s-a oferit încă o șansă de a vorbi, cu avertismentul că orice altă perturbare va duce la evacuare.

Activista și-a reluat însă gestul, ridicându-și din nou bluza, ceea ce a determinat o nouă întrerupere și, în final, scoaterea sa din clădire de către poliție.

Conform Davis Enterprise, ea a fost arestată pentru „tulburarea liniștii publice”.

Beth Bourne a declarat ulterior pentru CBS News că protestul ei nu a fost o farsă, ci o modalitate de a evidenția disconfortul real pe care l-ar putea simți elevele.

„Dacă adulții nu se simt confortabil să vadă pe cineva – și eu sunt o femeie de 50 de ani – cum pot pretinde că fetele se simt în largul lor în vestiar?”, a subliniat ea.

În același timp, a afirmat că intenționează să își consulte avocatul pentru a contesta modul în care i-a fost restricționată libertatea de exprimare.

„Cu cât avem mai mult dialog deschis pe teme controversate, cu atât societatea noastră va fi mai sigură”, a adăugat activista.

În plan mai larg, politica transgender din școli rămâne un subiect de dispută națională în SUA, fiind invocată atât în dezbateri politice, cât și în acțiuni legale.

Suporterii susțin că astfel de reguli garantează drepturile fundamentale ale elevilor transgender, în timp ce opozanții invocă riscurile de securitate și lipsa de intimitate pentru ceilalți.

Incidentul din California ar putea alimenta și mai mult polemica, devenind un exemplu al tensiunilor crescânde din comunități.