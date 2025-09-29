La cât a ajuns chiria unei camere din căminele Universității Politehnica din București

Universitatea Politehnică din București a modernizat complet căminul P19, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare oferind astfel studenților facilități de cazare adaptate cerințelor actuale.

După o investiție de 22 milioane de lei și două veri de lucrări intense, căminul P19 a fost complet modernizat și oferă acum 276 de locuri de cazare. Camerele au mobilier nou, fiecare având baie proprie, frigider și aer condiționat pentru confort sporit.

Fiecare etaj dispune de bucătării și spălătorii complet utilate, iar clădirea este dotată cu un sistem modern de acces și lift. De asemenea, spațiile comune au fost renovate, iar eficiența energetică a întregii clădiri a fost semnificativ îmbunătățită.

În București, tarifele pentru chirii au înregistrat o creștere de aproximativ 15%, pe măsură ce noul an universitar începe. Căminele studențești din Capitală sunt ocupate în totalitate, iar studenții se află într-o adevărată cursă pentru a găsi o locuință potrivită. Costurile în căminele universitare variază între 300 și 800 de lei, în funcție de condiții și facilități.

Campusul Regie dispune în prezent de 26 de cămine, oferind aproximativ 10.000 de locuri pentru studenți. În perioada următoare, se va deschide și căminul P14, cu o capacitate de 170 de locuri, iar lucrările la P13, care poate găzdui 700 de studenți și este finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI), sunt aproape finalizate, fiind realizate în proporție de 90%. De asemenea, procesul de modernizare continuă și la căminele P2 și P3.

„Această modernizare face parte dintr-un amplu program de investiții în campusul Regie, cel mai mare din România, menit să combine confortul, siguranța și eficiența energetică cu facilități moderne pentru viața studențească. În următorii ani, vom continua proiectul de modernizare cu restul căminelor din complex”, a transmis Mihnea Costoiu, rector Universitatea Politehnica București.

Cu o investiție de 22 de milioane de lei, noul cămin dispune de 138 de camere dotate complet. Fiecare nivel include bucătării și spălătorii bine echipate, iar accesul este asigurat printr-un sistem automatizat modern. Prețul standard pentru o astfel de camera modernizată ajunge la 800 de lei pe lună, de persoană.

Două studente împart de doi ani o cameră în cămin au declarat că este un preț rezonabil, mai ales în contextul costurilor din București. Cei care preferă mai multă intimitate aleg să închirieze o locuință, însă chiria a crescut cu aproximativ 15% față de anul precedent.

„Prețul unei garsoniere situate aproape de mijloacele de transport, în special de metrou, pornește de la 350 de euro. În funcție de vechimea clădirii, amplasament și facilitățile oferite, chiria poate ajunge chiar și la 600 de euro”, explică Gabriel Arteni, președintele Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România.