Românii ar putea primi alerte când consumul de energie se apropie de limita contractului. Un sistem similar RO-Alert, pregătit de ANRE

Românii ar putea primi avertizări pe telefon atunci când consumul de energie electrică se apropie de limita stabilită în contract. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregătește un sistem de alertare similar celor de tip RO-Alert, care are scopul de a-i ajuta pe consumatori să își controleze mai bine cheltuielile.

Ideea centrală prevede obligarea furnizorilor de energie să trimită notificări în timp real către consumatori. În acest mod, clienții nu ar mai fi luați prin surprindere de facturi mari la finalul lunii.

„Este pentru prima dată când vehiculez această idee în spațiul public. Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a afirmat George Niculescu, președintele ANRE.

Planul autorității prevede ca, atunci când un utilizator ajunge la 80% din consumul stabilit prin contract, să primească un „semnal de alarmă”. Această avertizare le-ar permite consumatorilor să își ajusteze rapid comportamentul, să reducă utilizarea sau să o adapteze în funcție de orele cu tarife mai mici, iar notificările ar urma să fie transmise prin mai multe canale, de la mesaje scrise până la aplicațiile mobile ale furnizorilor.

„Poate fi un mesaj, avertizare, sms, mail sau pe aplicație care să ne anunțe că suntem, pe 15 ale lunii, de exemplu aproape de consumul din convenție”, a explicat președintele ANRE, pentru profit.ro.

Deși proiectul se află deja în lucru, implementarea la nivel general va dura, iar ANRE estimează că noile reguli ar putea intra în vigoare cel mai devreme anul acesta, după parcurgerea etapelor legislative.

Totuși, infrastructura tehnică rămâne principala problemă, deoarece sistemul poate funcționa doar acolo unde există contoare inteligente care transmit date în timp real, iar în prezent doar aproximativ 3,5 milioane din cele 10 milioane de locuri de consum din România, adică circa 35%, sunt dotate cu această tehnologie.