Funcția SOS a telefonului a salvat o fată de 17 ani, sechestrată de un bărbat în comuna Grivița

Un caz grav petrecut în comuna Grivița, județul Ialomița, scoate în evidență rolul decisiv pe care tehnologia îl poate avea în situații-limită. O adolescentă de 17 ani a fost salvată după ce a reușit să alerteze autoritățile folosind funcția SOS a telefonului mobil, în timp ce era sechestrată într-un apartament.

Intervenția rapidă a polițiștilor, declanșată de acest apel discret, a dus la salvarea victimei și la reținerea agresorului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, fata a fost blocată într-o locuință de către un tânăr de 23 de ani, care, prin amenințări, ar fi încercat să o constrângă să întrețină relații sexuale.

Într-un moment în care nu putea cere ajutor în mod obișnuit, adolescenta a folosit funcția SOS a telefonului mobil pentru a apela numărul unic de urgență 112. Apelul a fost realizat discret, fără ca agresorul să observe.

Acest gest a declanșat imediat intervenția autorităților.

Echipajele de poliție au ajuns rapid la adresa indicată și au decis să intervină fără întârziere, având în vedere pericolul iminent.

„În scurt timp de la sesizare, echipajele de poliţie au ajuns la adresa indicată. Având în vedere pericolul iminent, poliţiştii au forţat uşa de acces în locuinţă, intervenind pentru a stopa agresiunea. Tânărul a fost imobilizat şi încătuşat imediat, victima fiind extrasă în siguranţă”, au transmis reprezentanții Poliției.

Intervenția a avut loc în câteva minute și a prevenit producerea unei agresiuni.

În urma probatoriului administrat, tânărul de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Ialomița.

Acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, după ce au evaluat riscul asupra victimei.