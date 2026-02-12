Percheziții în București, Ilfov și Ialomița, după ce peste 12 tone de portocale cu pesticide au fost vândute sub etichetă falsă. Veniturile nu apar în evidențele fiscale

Polițiștii din București, împreună cu forțele de ordine din județele Ilfov și Ialomița, au desfășurat joi dimineață o serie de percheziții în cadrul unei anchete complexe privind comercializarea unor portocale cu niveluri periculos de ridicate de pesticide. Veniturile realizate nu au fost înregistrate în evidenţele fiscale, relatează news.ro.

Conform autorităților, investigarea a început după ce au fost descoperite dovezi că reprezentanții unei firme ar fi introdus pe piață aproximativ 12.400 de kilograme de portocale importate din Egipt, însă ambalajele și etichetele produselor au fost modificate astfel încât să sugereze că fructele proveneau din Grecia.

Această modificare nu a fost doar o simplă ajustare de marketing. Scopul principal era de a ascunde faptul că portocalele depășeau limitele legale privind reziduurile de pesticide, făcându-le astfel potențial periculoase pentru consum.

Investigațiile au arătat, de asemenea, că aceste fructe erau puse în vânzare prin intermediul unui lanț de hypermarketuri, iar veniturile obținute din tranzacțiile respective nu au fost înregistrate în contabilitatea firmei.

Autoritățile apreciază că aceste fapte intră sub incidența evaziunii fiscale, dar și a infracțiunilor legate de falsificarea sau substituirea de produse alimentare și falsul în înscrisuri sub semnătură privată. În total, au fost puse în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară.

Pe lângă percheziții, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru probarea faptelor.

În cadrul anchetei, 12 persoane vor fi chemate la audieri pentru a clarifica rolul lor în acest lanț de ilegalități. Reprezentanții Poliției Capitalei au subliniat că scopul intervenției a fost atât protejarea consumatorilor, cât și prevenirea fraudei fiscale și a comerțului cu produse nesigure.

Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească întregul circuit al distribuției acestor portocale și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.