Noi detalii în cazul din Slobozia. Rămăşiţele umane descoperite ar aparține unei femei  

Părțile de cadavru descoperite în extravilanul municipiului Slobozia aparțin unei femei de 75 de ani din municipiu, au stabilit anchetatorii după verificările făcute, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Duminică, în continuarea verificărilor din extravilanul municipiului, polițiștii au descoperit părți ale unui cadavru, care păreau să fi fost dezmembrate de animale. Fragmentele au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița pentru expertizare.

Polițiștii din Ialomița solicită persoanelor care pot oferi informații relevante să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs moartea și pentru a decide măsurile legale necesare. „Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica împrejurările în care au ajuns părţile cadavrului în zona respectivă”, a anunțat Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Sâmbătă, pe data de 31 ianuarie, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 de o persoană care, în timp ce își plimba câinele, a observat rămășițe posibil umane lângă o locuință din cartierul Tineretului, din municipiul Slobozia.

La fața locului a intervenit o echipă operativă, iar căutările au început pe o suprafață de 122 de hectare, cu sprijinul a aproximativ 40 de polițiști, jandarmi, polițiști locali, două echipe canine și o dronă a Poliției Locale Slobozia.

Inițial, verificările nu au dus la identificarea unor elemente relevante, iar ancheta a fost deschisă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.