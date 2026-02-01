Social

Noi detalii în cazul din Slobozia. Rămăşiţele umane descoperite ar aparține unei femei  

Comentează știrea
Noi detalii în cazul din Slobozia. Rămăşiţele umane descoperite ar aparține unei femei  Poliție. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Părțile de cadavru descoperite în extravilanul municipiului Slobozia aparțin unei femei de 75 de ani din municipiu, au stabilit anchetatorii după verificările făcute, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Părțile descoperite aparțin unei femei de 75 de ani

Duminică, în continuarea verificărilor din extravilanul municipiului, polițiștii au descoperit părți ale unui cadavru, care păreau să fi fost dezmembrate de animale. Fragmentele au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița pentru expertizare.

Părțile de cadavru descoperite în extravilanul municipiului Slobozia aparțin unei femei de 75 de ani din municipiu, au stabilit anchetatorii în urma verificărilor.

Cercetările, sub coordonarea procurorului de caz

Polițiștii din Ialomița solicită persoanelor care pot oferi informații relevante să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Șeful Statului Major al Apărării, avertisment privind strategiile Rusiei: Moscova va face orice pentru a își atinge scopurile
Șeful Statului Major al Apărării, avertisment privind strategiile Rusiei: Moscova va face orice pentru a își atinge scopurile
Cutremur produs în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut mișcarea seismică
Cutremur produs în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut mișcarea seismică
Poliție

Poliție. Sursa foto: dreamstime.com

Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs moartea și pentru a decide măsurile legale necesare. „Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica împrejurările în care au ajuns părţile cadavrului în zona respectivă”, a anunțat Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

O suprafață de 122 de hectare, verificată de autorități

Sâmbătă, pe data de 31 ianuarie, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 de o persoană care, în timp ce își plimba câinele, a observat rămășițe posibil umane lângă o locuință din cartierul Tineretului, din municipiul Slobozia.

La fața locului a intervenit o echipă operativă, iar căutările au început pe o suprafață de 122 de hectare, cu sprijinul a aproximativ 40 de polițiști, jandarmi, polițiști locali, două echipe canine și o dronă a Poliției Locale Slobozia.

Inițial, verificările nu au dus la identificarea unor elemente relevante, iar ancheta a fost deschisă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:13 - Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru „Super Neatza” cu Răzvan și Dani, la 18 ani de la lansarea emisiunii
19:06 - Opt persoane au murit într-un accident rutier produs în sudul Turciei. Autobuzul ar fi circulat cu viteză
19:02 - Tragerea Loto, 1 februarie. Report de peste 9,82 milioane de euro la Joker. Numerele extrase. Update
18:56 - Noi detalii în cazul din Slobozia. Rămăşiţele umane descoperite ar aparține unei femei  
18:45 - Șeful Statului Major al Apărării, avertisment privind strategiile Rusiei: Moscova va face orice pentru a își atinge s...
18:36 - Cutremur produs în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut mișcarea seismică

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale