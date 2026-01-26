Alertă în Marea Neagră. Dronă detectată în apropierea litoralului, intervenție în desfășurare

O dronă a fost semnalată luni în Marea Neagră, în zona Midia, iar autoritățile române au anunțat deplasarea specialiștilor pentru evaluarea situației.

Reprezentanții Forțelor Navale Române au declarat că se îndreaptă spre locul indicat o ambarcațiune a Gărzii de Coastă cu scafandri EOD la bord pentru a identifica obiectul și a stabili natura riscului.

Ulterior, autoritățile vor oferi detalii suplimentare despre cazul în curs.

Evenimentul din zona Midia survine într-un context mai larg al intervențiilor în Marea Neagră legate de obiecte plutitoare care pot pune în pericol navigația.

În urmă cu câteva săptămâni, scafandrii militari EOD ai Forțelor Navale Române au intervenit în largul Mării Negre pentru a neutraliza o dronă maritimă identificată ca o amenințare pentru traficul naval.

Potrivit comunicatelor oficiale ale Ministerului Apărării Naționale, scafandrii au executat o misiune de neutralizare a unui obiect în derivă după ce acesta a fost semnalat de Garda de Coastă în raionul maritim estimat la aproximativ 36 de mile marine est de Constanța.

În legătură cu această intervenție, reprezentanții armatei transmiteau:

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, potrivit unui comunicat oficial.

Drona neutralizată în decembrie 2025 fusese identificată de autorități ca un vehicul de suprafață fără pilot de tip Sea Baby, un model de dronă maritimă cu utilizări variate, conceput pentru operațiuni navale.

În această misiune, scafandrii militari au procedat conform protocoalelor operaționale și au distrus obiectul într-un mod controlat, pentru a nu pune în pericol navigația sau siguranța maritimă. Neutralizarea s-a derulat fără incidente care să afecteze traficul naval din zonă.

Autoritățile militare române au menționat în repetate rânduri că monitorizarea Mării Negre este permanentă, în special din perspectiva asigurării siguranței navigației.

Forțele Navale Române și Garda de Coastă colaborează în supravegherea zonei de responsabilitate maritimă și fluvială, atât cu nave proprii, cât și în cooperare cu alte structuri din cadrul Armatei României.

MApN a raportat că, din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigație pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

În același interval, un alt pericol pentru securitatea maritimă l-au reprezentat minele marine aflate în derivă, pentru care autoritățile au desfășurat misiuni de neutralizare.

Incidentul de luni, în care a fost semnalată o dronă în zona Midia, va fi evaluat de specialiștii trimiși de autorități. Această evaluare va permite stabilirea naturii obiectului și a riscurilor asociate, în vederea deciziilor ulterioare privind intervenția adecvată.

Autoritățile responsabile vor comunica public rezultatele evaluării și măsurile adoptate, în conformitate cu procedurile operaționale și standardele în vigoare pentru securitatea navigației în apele Mării Negre.