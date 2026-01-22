Componente fabricate în SUA și Germania, identificate în drona rusească Geran-5

Autoritățile ucrainene au anunțat identificarea unor componente electronice fabricate în Statele Unite și în Europa în interiorul celei mai recente drone folosite de forțele ruse în conflictul cu Ucraina.

Descoperirea, făcută după doborârea unei drone de tip Geran-5 în apropierea regiunii Kyiv Oblast și Dnipro la începutul anului 2026, aduce în discuție modul în care tehnologia occidentală continuă să ajungă în sistemele de armament din Rusia, în pofida sancțiunilor economice instituite după invazia din 2022.

Informațiile provin de la serviciile de informații militare ucrainene, inclusiv Direcția Generală de Informații a Apărării din Ucraina (HUR), precum și din analize derulate de presă internațională și locală în baza datelor oficiale.

Descoperirile pun în evidență atât caracteristicile tehnice ale UAV-ului rusesc, cât și lanțurile de aprovizionare care permit transferul de microcipuri occidentale către Rusia prin intermediari din afara blocului comunitar și al Statelor Unite.

Conform informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, una dintre dronele Geran-5 doborâte în ianuarie 2026 a fost supusă unei analize detaliate după ce a fost recuperată de pe teren. Rezultatul a arătat prezența unor microcipuri produse de companii cu sediul în Statele Unite și Germania.

Printre microcipurile identificate figurează componente marcate cu siglele următoare:

Texas Instruments (Statele Unite)

CTS Corporation (Statele Unite)

Monolithic Power Systems (Statele Unite)

Infineon Technologies (Germania)

Datele de fabricație disponibile pentru două dintre componente indică faptul că acestea au fost produse după începutul conflictului, una în februarie 2024 și cealaltă în septembrie 2025, ceea ce sugerează că nu provin din stocuri existente anterior începutului războiului în 2022.

Oficialii ucraineni au menționat că astfel de componente occidentale sunt elemente esențiale pentru producția de drone și rachete utilizate de Rusia, ceea ce fundamentează concluzia că accesul la microcipuri fabricat în afara Federației Ruse continuă să influențeze capacitatea de producție a armamentului rusesc.

Drona rusească de tip Geran-5 este descrisă ca un vehicul aerian fără pilot cu aspect asemănător unei rachete cu aripi, diferit de modelele anterioare dezvoltate de Rusia.

Spre deosebire de dronele din familia Shahed-type, cu aripi delta, Geran-5 utilizează o configurație aerodinamică convențională și un motor turbojet.

Datele furnizate de HUR indică faptul că acest UAV poate atinge viteze de croazieră de aproximativ 500-600 de kilometri pe oră, semnificativ mai mare decât modelele precedente precum Geran-2, ceea ce îngreunează interceptarea sa de către sistemele antiaeriene.

Analiza efectuată de surse suplimentare arată că drona are un motor turbojet de fabricație chineză și un sistem de navigație prin satelit care include microcipuri occidentale, ceea ce reflectă mixul de tehnologii utilizate în construcția sa.

Penetrarea tehnologiei occidentale în armamentul rusesc survine într-un context de sancțiuni economice extinse impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite împotriva Moscovei, vizând, printre altele, restricționarea exportului de componente electronice sensibile.

După invazia la scară largă a Ucrainei din februarie 2022, companiile occidentale de semiconductori și alți producători de tehnologie au anunțat retragerea de pe piața rusă și suspendarea exporturilor directe către această țară.

Cu toate acestea, datele analizate de instituții de presă și oficialități ucrainene sugerează că microcipurile produse de firme occidentale continuă să ajungă în Rusia prin intermediul unor lanțuri complexe de intermediari, în principal înregistrate în China, Hong Kong și alte țări din Asia.

Aceste rețele ar achiziționa componente electronice fabricate în mai multe state, inclusiv Malaysia, Taiwan, Japonia și Filipine, și apoi le revând către firme rusești.

Un exemplu menționat este compania Niokr-Trade, cu sediul la Moscova, care cumpără microcipuri de la distribuitori chinezi și le livrează ulterior producătorilor de armament din Rusia, ocolind astfel sancțiunile directe.

Prezența acestor microcipuri occidentale în sistemele de armament rusești nu este un fenomen izolat. Analize independente și anchete anterioare au arătat că armamentul fabricat în Rusia, inclusiv dronele de tip Shahed (denumite și Geran-2 în serviciul rusesc), încorporează componente electronice din Occident în ciuda interdicțiilor de export.

În multe cazuri, datele de producție ale acestor cipuri arată că o proporție semnificativă a acestora a fost fabricată după 24 februarie 2022, când Statele Unite și Uniunea Europeană au instituit restricții de livrare.

Un raport al unei organizații independente sugerează că Rusia ar fi importat milioane de componente electronice din străinătate în 2025, inclusiv produse de tehnologie occidentală.

Acest flux de microcipuri a fost descris ca esențial pentru producția de drone și rachete, în contextul în care producătorii locali nu pot acoperi singuri cerințele tehnice ale sistemelor de armament moderne.

Reprezentanții firmelor ale căror microcipuri au fost identificate în interiorul dronei Geran-5 au oferit declarații sau reacții publice cu privire la această situație.

Compania germană Infineon Technologies a declarat că tratează această situație „cu maximă seriozitate” și că a întrerupt orice activitate în Rusia din 2022, colaborând cu autoritățile pentru respectarea sancțiunilor.

Totodată, oficialii au menționat dificultatea de a controla traseul complet al produselor de-a lungul lanțurilor comerciale globale.

În ceea ce privește firmele americane Texas Instruments, CTS Corporation și Monolithic Power Systems, acestea au precizat în trecut că au încetat să vândă produse direct în Rusia după 2022 și consideră orice livrare ulterioară ca fiind neautorizată sau illicită.

Chiar și cu sancțiuni și controale stricte, experții subliniază că monitorizarea deplină a lanțurilor de aprovizionare globale rămâne o provocare majoră.

În multe cazuri, microcipurile și alte componente clasificate drept cu „utilizare duală” — care pot fi folosite atât în aplicații civile, cât și militare — sunt fabricate și tranzacționate legal la nivel internațional, după care pot fi reexportate sau redirecționate către piețe precum cea rusă prin intermediari.

Această situație evidențiază complexitatea sistemelor de control asupra exporturilor de tehnologie și dificultatea de a bloca complet fluxurile de componente sensibile într-un mediu globalizant, în care piesele electronice trec prin multiple etape de distribuție și comercializare internațională.