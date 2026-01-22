Negocierile pentru Ucraina, aproape de un compromis. Witkoff: Cred că mai rămâne un punct de rezolvat

Negocierile pentru oprirea luptelor din Ucraina, aflate în desfășurare de aproape patru ani, au înregistrat progrese semnificative și mai există un singur punct nerezolvat, a declarat joi emisarul american Steve Witkoff, înaintea unei vizite la Moscova, relatează AFP. „Cred că mai rămâne un punct de rezolvat. Am discutat mai multe versiuni ale acstui punct şi asta înseamnă că poate fi rezolvat. Astfel, dacă cele două părţi vor să-l rezolve, îl vom rezolva”, a afirmat Witkoff.

Declarația a fost făcută în marja unui eveniment organizat de Ucraina la Forumul Economic Mondial, desfășurat la Davos, fără ca emisarul american să ofere detalii suplimentare despre punctul aflat încă în discuție.

Witkoff a precizat că se deplasează joi la Moscova, împreună cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Vizita are loc în contextul continuării negocierilor indirecte dintre Kiev și Moscova, menite să ducă la o soluție diplomatică a războiului din Ucraina. Emisarul american a declarat miercuri agenției Bloomberg că partea rusă a fost cea care a solicitat această nouă rundă de discuții.

Potrivit lui Witkoff, negociatorii americani urmează să se deplaseze ulterior la Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, unde vor continua discuțiile în cadrul unor grupuri de lucru „de la militari la militari”.

Tot joi, la Davos, este programată o întâlnire între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

La același eveniment organizat de Ucraina, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că „Statele Unite sunt dspuse să furnizeze Ucrainei tot materialul militar de care are nevoie”.

Emisarii americani poartă de luni de zile negocieri separate cu Kievul și Moscova, în încercarea de a ajunge la un acord care să pună capăt războiului început în februarie 2022. Totuși, mai multe chestiuni rămân nerezolvate, inclusiv cele legate de teritoriile ocupate și de garanțiile de securitate pentru Ucraina. Autoritățile de la Kiev insistă asupra unor angajamente clare din partea aliaților occidentali privind securitatea țării după un eventual armistițiu.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au mai întâlnit cu Vladimir Putin la începutul lunii decembrie, la Moscova, pentru a prezenta propuneri în vederea identificării unei ieșiri din conflictul declanșat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022.